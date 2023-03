Crecen un 34% las agresiones a médicos: Extremadura es de las que más las sufre

«La mayor parte de las agresiones proceden de pacientes programados que están insatisfechos con la atención prestada», reconoce el secretario del colegio de médicos de Cáceres y responsable de las agresiones, Evelio Robles. Eso fue, de hecho, lo que ocurrió hace solo unos días en el centro de salud que él mismo coordina, en la capital cacereña. Un paciente acudió a la consulta de una de las médicas para solicitar una baja pero, al no lograr su objetivo, la insultó y la coaccionó. La agresión no pasó a mayores pero dejó a la doctora en situación de pánico: «Estos pacientes intimidan a los médicos, la doctora se quedó con una sensación de miedo y ese miedo te inmoviliza», advierte el doctor Robles.

Finalmente ella decidió no denunciar el caso, aunque desde los colegios de profesionales animan a que, aunque la agresión sea de forma verbal, se comunique a la policía: «Es la única forma de que no salga gratuito maltratar al médico», añade este facultativo. Lo que sí ha hecho la doctora es quitar al agresor de su lista de pacientes para prevenir que la situación vuelva a repetirse. «En la relación médico-paciente se necesita confianza y cuando esta se pierde ya no se puede atender al paciente. Cuando esa confianza se pierde por una agresión el médico ya no se encuentra seguro», subraya Evelio Robles.

No es un caso aislado. De hecho el año pasado las agresiones a médicos en la región crecieron casi un 34% con respecto a 2021. Según un informe elaborado por la Organización Médica Colegial se tiene constancia de 33 ataques frente a los 22 registrados el año anterior. No obstante los profesionales advierten de que el número es probablemente muy superior, ya que muchas de las agresiones no llegan a denunciarse, ni siquiera a comunicarse; se les resta importancia si no se llega a las manos, a pesar de que son un delito igualmente. Cabe recordar que el código penal reconoce al personal sanitario como autoridad pública desde el año 2015; por tanto, cualquier atentado contra ellos está castigado con penas de uno a cuatro años de prisión. A nivel nacional, las agresiones llegaron en 2022 a su máximo histórico, pasando de las 612 del 2021 a las 843 ocurridas el pasado año.

5,3 casos por cada 100.000

Extremadura es además la quinta comunidad con una mayor tasa de agresiones a médicos por población. En concreto registra 5,33 por cada 100.000 habitantes, casi tres puntos por encima de la media nacional, que se sitúa en 2,87. Por delante de la extremeña se encuentran Ceuta (con 8,22 agresiones por cada 100.000 habitantes), Cataluña (7,95), Cantabria (7,56) y Melilla (6,19). En la región además más de la mitad (el 52%) de estos ataques se han concentrado en Atención Primaria. «Estamos más de cara al público, somos la puerta de entrada al sistema», arguye Evelio Robles. Le siguieron las urgencias hospitalarias, donde se registraron el 21%, y las urgencias de Atención Primaria (15%). El resto ocurrieron en los hospitales (12%). Suelen ser vejaciones e insultos (51%) y amenazas y coacciones (36%). Aunque también las hay físicas: en el 16% de los casos el agresor llegó a golpear a su médico.

«El paciente insultó y coaccionó a la médico porque no le dio la baja. Esto te inmoviliza. Pasó miedo» Evelio Robles - EN SU CENTRO DE SALUD HUBO UNA AGRESIÓN

Casi todos los ataques (el 87,9%) se sucedieron en centros adscritos al Servicio Extremeño de Salud (SES), en la sanidad pública: el 55,3% por discrepancias con la atención médica recibida, seguido del tiempo de espera para una cita, que supuso el 23,4% de las agresiones.

Una de las causas de estas agresiones es el colapso que sufre la Atención Primaria: en el 21% de los centros de salud es imposible encontrar una cita en menos de cuatro días (en las grandes ciudades no hay hueco antes de diez días). Ante esta dificultad para acceder al médico muchos pacientes optan por coger una cita telefónica pero el resultado no es el que esperaban. «Muchas veces utilizan el teléfono pero el problema es que no puedes valorar un dolor abdominal por teléfono, entonces, como no tienen el resultado esperado, te agreden», apunta este doctor. Esto es lo que ha llevado también a que hayan crecido las agresiones realizadas a través de medios telemáticos, que ya concentran el 40% de las registradas.

Agreden más a los jóvenes

Por edades, son los menores de 35 años los más agredidos. Y en este tramo, además, la mayor parte de las víctimas son mujeres (el 58,3%). En el cómputo global en Extremadura se atentó más contra los médicos: el 57,6% eran hombres frente al 42,4% que eran mujeres. Además el agresor es habitualmente un paciente programado (en el 58% de los casos), aunque los acompañantes también atentan, en concreto en el 21% de los ataques registrados.

Para poner freno a esta situación Extremadura instalará un ‘botón del pánico’ en las consultas de los centros de salud, que se pondrá a lo largo de este año. El objetivo es que el médico, si sufre alguna agresión dentro de su despacho, pueda pulsarlo para que se activen las alarmas y el resto del personal del centro tenga conocimiento de que algo está ocurriendo. Los facultativos extremeños piden asimismo vigilancia en aquellos ambulatorios con más agresiones.