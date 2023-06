La línea del PERTE a la que opta Envision sube hasta 850 millones de euros

El Ministerio de Industria prevé elevar hasta 850 millones la línea de ayudas en el Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica del Vehículo Eléctrico y Conectado (PERTE VEC) a las que opta Envision para su gigafactoría de Navalmoral de la Mata. La cuantía inicial estaba en 783 millones, según los datos adelantados cuando la Comisión Europea dio el visto bueno al marco excepcional de ayudas que se han incorporación al PERTE para proyectos que pueden promover la instalación de empresas destinadas a acelerar la transición energética, y en este caso para las de fabricación de baterías. El Gobierno elevó la cifra a 837 millones y se está trabajando en unas modificaciones presupuestarias para que e pueda elevar a 850 millones según ha trasladado en una videoconferencia con el sector y confirman fuentes presentes en ese encuentro destinado a avanzar en la definición de la próxima convocatoria del PERTE. La cifra supone una inyección de 70 millones más a esta línea. Desde el Ministerio de Industria eluden pronunciarse puesto que consideran la reunión técnica de trabajo.

Aun así, la cuantía de la segunda convocatoria del PERTE se reducirá en términos globales por la reducción prevista en otra línea. Según recoge Europa Press, estará dotado con 1.409,66 millones de euros, porque además de los 850 millones de la línea de baterías, hay otros 559,66 destinados a la cadena de valor del vehículo eléctrico.

En la reunión técnica de este miércoles el Ministerio de Industria ha transmitido a los representantes del sector su intención de sacar la convocatoria de la línea de baterías, "con la mayor celeridad posible" y que esta esté resuelta el 15 de septiembre. En las últimas reuniones se han ido afinando detalles de la convocatoria, pero quedan algunas importantes por aclararse como la metodología de evaluación económico financiera y en especial para las nuevas empresas. Las exigencias, en ese apartado, por ejemplo fueron las que dejaron fuera a Envision, que acababa de aterrizar con su proyecto en España.

El Ministerio de Industria prevé publicar la orden de bases y la de convocatoria el 1 de julio y que la resolución de concesión esté dos meses y medio después

"Tenemos el proyecto muy avanzado sobre el papel, pero tenemos que esperar a ver la convocatoria para ver cuestiones clave", señalan en Envision

En el sector dan por hecho que muchos pormenores no se conocerán hasta que se publique la convocatoria. En el encuentro de este miércoles el Ministerio de Industria ha avanzado que la previsión es que la orden de bases del PERTE (las reglas que lo regirán) y la orden de convocatoria (las fechas para solicitarlo) se publicarán como límite el 1 de julio, con la previsión de que la ventanilla para presentar los proyectos se active una semana más tarde. Asimismo, se sustituirá la concurrencia competitiva del anterior programa por una concurrencia simple, por lo que la comprobación de los proyectos se llevará a cabo en "estricto" orden de llegada y siempre cumpliendo los criterios, y por tanto es importante el trabajo previo que haya hecho cada empresa en este tiempo para asegurar los fondos. En cuanto a la resolución de los proyectos, se baraja un horizonte de dos meses y medio desde que se entregue la solicitud en el registro, lo que situaría a finales de septiembre la "resolución de concesión", que no se ha concretado si sería la resolución provisional o definitiva. Sí que se cuenta en todo caso con que las empresas puedan disponer de los fondos antes de que finalice el 2023. Es un compromiso con la UE, por lo que es importante que los plazos no se demoren para poder cumplir con él.

No hay cambios sobre las cuantías, que en el caso de la línea destinada a la fabricación de baterías se sitúa en una horquilla de 150 millones de euros por empresa para las zonas más desarrolladas del país, y se eleva hasta 300 millones para las que tienen menor desarrollo como es el caso de Extremadura. Ese es el motivo por el que Envision prevé financiar hasta 300 millones de su proyecto a través de este PERTE con las dos posibles vías que ofrece a través de ayudas directas y préstamos.

En cuanto a la financiación para proyectos de producción de componentes esenciales, el máximo que podrá recibir una entidad serán 100 millones de euros, y los de producción de materias primas fundamentales esenciales no podrán superar los 25 millones de euros por empresa.

"Nuestro proyecto depende del PERTE"

En Envision llevan un año trabajando para presentar su proyecto de gigafactoría a la nueva convocatoria del PERTE, después de que se quedaran fuera en el proceso de 2022. "Tenemos el proyecto muy avanzado sobre el papel, pero tenemos que esperar a ver la convocatoria para ver cuestiones clave como las que nos dejaron fuera el año pasado con la metodología de evaluación económico financiera. Nos pedían las cuentas de los tres últimos años pero no podíamos tenerlas porque acabábamos de llegar a España", recuerdan desde Envision. Confían en que esas cuestiones queden resueltas en este PERTE porque en estos momentos la filial que han creado en España "está muy capitalizada para crear un proyecto de este tipo".

Desde la firma china siempre se han mantenido dispuestos a seguir adelante con su proyecto, pero sosteniendo que es inviable sin ningún tipo de ayudas. La previsión que han mantenido desde el primer momento es llegar al menos a unos 300 millones de los más de mil que prevén invertir en esta fase de la planta de baterías. "Nuestro proyecto depende del PERTE. Y sin el PERTE este proyecto no saldrá", apuntan los promotores de la gigafactoría. Esta convocatoria es la única que la empresa mantiene viva en estos momentos, después de que retiraran el pasado mes de abril la solicitud para acceder a Incentivos Regionales, por el momento, porque era incompatible acceder al PERTE con esas ayudas sobre la mesa. La cuantía a la que podrían haber accedido a través de los incentivos era tres veces menor a la que plantea la línea del Ministerio de Industria.