El PP se une a Vox para pedir al Gobierno cambios legislativos frente a la ocupación ilegal de viviendas en Extremadura

Entendimiento entre los socios de Gobierno de Extremadura. El PP ha apoyado este jueves una propuesta de pronunciamiento planteada por Vox para instar al Gobierno de España a adoptar una serie de modificaciones legislativas con el objetivo de combatir la ocupación ilegal de viviendas desde distintos ámbitos. Por contra, las formaciones PSOE y Unidas por Extremadura se han mostrado en contra de esta iniciativa.

El portavoz del grupo parlamentario Vox, Ángel Pelayo Gordillo, ha defendido que los derechos a la vivienda y a la propiedad privada están recogidos en la Constitución. "Es intolerable que se proteja más al delincuente que a la víctima de la ocupación, la ley debe dar una respuesta eficaz a este problema", ha manifestado. En este sentido, ha apostillado que "el derecho del propietario a recuperar de inmediato la propiedad usurpada está en los cimientos, no solo de nuestro sistema legal, sino del propio derecho natural".

"En Extremadura la situación de momento no ha llegado hasta los niveles de gravedad que padecen otras regiones, pues es el momento de evitar que este fenómeno vaya a más", ha trasladado. En cualquier caso, ha subrayado que en la región "sí se detecta una subida preocupante que muestra un incremento importante en la tendencia de este hecho delictivo". En concreto, ha indicado que en 2022 se notificaron 150 ocupaciones, el triple que las de 2015, y un 45% más respecto al año 2020.

En el turno de fijación de posiciones, el diputado popular José Manuel García Ballesteros ha justificado el voto favorable manifestando que se trata de una iniciativa "oportuna, correcta y que nosotros también suscribimos porque la ocupación en España y en Extremadura sí es un problema". "No hay nada más injusto que no diferenciar a los ciudadanos que son realmente vulnerables de los que no lo son", ha destacado.

"El grupo al que represento siempre estará del lado de los que garantizan el derecho a la propiedad privada de los ciudadanos, a defender las modificaciones legislativas que sea necesarias y a luchar contra la ocupación ilegal de vivienda para evitar que el ocupante goce de la protección que hoy goza", ha recalcado.

Por su parte, el diputado del grupo socialista Fernando Rodríguez ha reprochado a los diputados de Vox que en su propuesta mezclen allanamiento con usurpación con el objetivo de "generar miedo", al tiempo que ha señalado que en su exposición no ha informado de que casi el 90% de ocupaciones se realizan en viviendas abandonadas propiedad de bancos o de la Sareb.

En consecuencia, y sin negar la existencia de la ocupación ilegal, Rodríguez ha indicado que este problema no alcanza la categoría que PP y Vox le quieren otorgar. Además, ha recriminado que quieran tratar por igual a los "sinvergüenzas" que a quienes han tenido un "tropiezo" en la vida y ocupan "una vivienda vacía para dar un techo a su familia". "Endurecer penas no impedirían las ocupaciones ante una desesperación", ha recalcado.

Finalmente, el diputado de Unidas por Extremadura Joaquín Macías ha enmarcado esta iniciativa en una "campaña de propaganda" de Vox, ya que contiene una "serie de consignas" en la línea de esta formación para "crear alarma donde no la hay", dirigiendo el foco hacia un problema que considera que no es el más grave que hay en torno a la vivienda, y que en el caso concreto de Extremadura es aún menor.