El sector tabaquero extremeño se moviliza en Madrid

El sector tabaquero extremeño se ha movilizado hoy en Madrid para exigir el uso excepcional del dicloropropeno, un fitosanitario que se utiliza en este cultivo, uno de los pilares de la economía de varias comarcas del norte de la provincia de Cáceres. También para mostrarse en contra de la puesta en marcha del empaquetado genérico, medida que incluye el Plan Integral de Prevención y Control del Tabaquismo elaborado por el Ministerio de Sanidad. Las organizaciones agrarias UPA-UCE Extremadura y Asaja Extremadura junto a Cooperativas Agro-Alimentarias Extremadura han convocado la protesta, que ha tenido lugar frente al Ministerio de Agricultura y a la que han asistido entre cuatrocientos y quinientos productores de la región, según fuentes de la organización. Con chalecos naranjas con el lema ‘Soy tabaquero’ y carteles con imágenes del titular de Agricultura, Luis Planas, y del secretario general de Recursos Agrarios y Seguridad Alimentaria, Fernando Miranda, en los que se podía leer ‘Ni está, ni se le espera’, o ‘Desaparecido’, los manifestantes entregaron en el ministerio un manifiesto con sus principales reivindicaciones.

Varios de los tabaqueros extremeños que han acudido hoy a Madrid. / UPA-UCE

Con esta movilización se ha buscado que “el ministro de Agricultura entienda la importancia que tiene el cultivo del tabaco, no solo para Extremadura, sino a nivel nacional”, explicó Ignacio Huertas, secretario general de UPA-UCE. El sector al completo “mantiene 53.000 empleos a nivel nacional y llena las arcas del estado con más de nueve mil millones de euros en impuestos cada año”. En Extremadura “genera 20.000 empleos, directos e indirectos” que permiten mantener “abiertos” los pueblos de las zonas tabaqueras.

Por eso, añadió, “lo que queremos es que no se tomen decisiones que impidan que se siga manteniendo el cultivo”, como prohibir usar el dicloropropeno, pesticida que sirve para el tratamiento de nematodos. Su utilización es “esencial” para el sector, una vez que de momento no existen otras alternativas viables. Sin él, “podríamos tener una reducción de más del 30% de nuestra cosecha”. “Y mientras eso ocurre, a los agricultores italianos, que son nuestros competidores directos”, sí se les ha autorizado, lo que constituye una “discriminación que puede acabar con el cultivo”.

En relación con el plan de sanidad, Huertas incidió en que, aunque no sean contrarios a él, “se tiene que contar con la opinión de los productores” en su puesta en marcha y que las medidas que comprenda tienen que tener “un estudio de impacto sobre el cultivo”. En este sentido, añadió, “el empaquetado genérico no va a conseguir que ni un solo fumador deje de fumar". En cambio, sí hará que las grandes multinacionales recurran a tabaco de otros países, que es de “peor calidad”, pero que se vende a precios muchos más bajos”. Además, avanzó, incrementará el consumo de “tabaco ilegal” como ha ocurrido en Francia, donde ya se puso en marcha esta medida.

Ángel García Blanco, presidente de Asaja Extremadura, criticó por su parte que lleven ya “cerca de dos meses solicitando una reunión” tanto con el ministro, Luis Planas, como con oros responsables de este departamento “para tratar el tema del dicloropropeno y no nos han contestado”. “Para encontrarnos luego con la sorpresa” de que en Italia se autorice “lo que aquí se nos prohíbe”. “No nos queda más remedio que iniciar un calendario de movilizaciones”, apostilló. Sobre el envasado neutro, García Blanco razonó que, mientras se siga fumando, “el tabaco tendrá que venir de algún sitio” y “qué mejor” que sea un tabaco que se haya producido en las “condiciones agroambientales” de las que goza el extremeño “con una trazabilidad y una certificación de calidad” que no tienen las importaciones. “Lo que más nos tememos es que detrás de toda esta jugarreta está el cambio de cultivo del tabaco por el del cáñamo”, avanzó.

El presidente de la Sectorial de Tabaco de Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura, Juan José Manzanero, recordó que no existen alternativas viables al uso del dicloropropeno, que es un producto eficiente para la desinfección total del suelo previa a la plantación del cultivo. “Aquí no se autoriza su uso, pudiendo llevar a la desaparición del cultivo en dos años según diversos estudios y, sin embargo, sí lo puede usar Italia, creando una competencia desleal entre países de la propia UE”, defendió.

Rechazo del ministerio al recurso de la Junta de Extremadura

Según informó hoy el Ejecutivo extremeño, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha comunicado a la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible de Extremadura que deniega el uso excepcional del producto 1,3-dicloropropeno para el cultivo del tabaco. Así lo hizo por carta este lunes el ministro Luis Planas a la consejera Mercedes Morán, se aseguró. En la misiva se esgrime que "no puede reconsiderar su decisión y estimar" el recurso de alzada interpuesto por la Junta de Extremadura contra la resolución denegatoria de la autorización excepcional de dicho producto. En su lugar, el ministro conmina al uso del metam sodio, un producto que, según afirmó la consejera extremeña de Agricultura, Mercedes Morán, "no es viable teniendo en cuenta que las condiciones climáticas de este año 2024 no permitirían su efectividad, puesto que las abundantes lluvias impiden aplicar de manera eficaz este desinfectante".

