Los diputados extremeños: del halago al ataque a Sánchez

En extremos completamente opuestos y reproduciendo exactamente la misma situación que se vive a nivel nacional. Así se muestran los diputados extremeños que ocupan escaño en el Congreso de los Diputados. Son nueve en total: cuatro del PSOE, cuatro del PP y uno de Vox. Todos cierran filas con sus respectivas formaciones, ninguno se sale del camino ya marcado.

De este modo, desde el PSOE defienden que la ley de amnistía y parte de la condonación de la deuda a Cataluña no perjudicará en ningún momento a Extremadura. El diputado César Ramos (electo por la provincia de Cáceres) lo resume así: «Lo que sí perjudicó en su día a nuestra comunidad autónoma fue la amnistía fiscal que impuso el gobierno de Mariano Rajoy, que benefició a los ricos de otros territorios. Además, la condonación de deuda que ahora se plantea no solo es para Cataluña, también llegará a Extremadura». Se han hecho varios cálculos de cuánto supondría, pero la realidad es que de momento es una medida en el aire sin concretar y con porcentajes diferentes según el territorio.

Sea como sea, los cuatro representantes de la región por el PSOE en la Cámara Baja se mostraron ayer ilusionados con el discurso de investidura de Pedro Sánchez. Consideraron que es «justo lo que España necesita» para «seguir avanzando en medidas sociales y para poder atender los verdaderos problemas de la gente».

Además, en cuanto a los pactos con los partidos independentistas (exactamente, la amnistía con Junts y el perdón de la deuda con ERC), aseguran que aunque haya voces críticas dentro de la formación contra estos acuerdos, estos no van a suponer ni grietas ni fracturas ni a nivel nacional ni en Extremadura, simplemente -así lo confirman- «en el partido hay pluralidad y distintas sensibilidades, como siempre las ha habido». «Y todo pasa», apostillan.

De un punto a otro

Y del halago a Sánchez de los suyos a la crítica directa a su figura por parte de sus rivales, pues los reproches tanto de PP como de Vox se centran mucho más en el líder que en el partido político.

De este modo, los diputados populares pusieron el foco en que el presidente en funciones «quiere mantener el sillón por encima de todo». Y casi al unísono repiten el «ataque a la constitución» que para ellos significa poner en práctica la amnistía para los implicados en el procés.

En esa línea también se expresaron desde Vox, donde hablan de «golpear el Estado de Derecho».

Guardiola lamenta los «bulos» sobre los comedores en el discurso de investidura La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, lamentó ayer los «bulos» lanzados sobre los comedores escolares en la región por el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, durante su discurso inicial de investidura en el Congreso, y advirtió de que con la continuación del socialista en el poder se produce «la quiebra» del Estado de Derecho. «Estamos presenciando la quiebra de nuestro Estado de Derecho y de sus valores constitucionales. Esto no va de carnet, esto no va de sensibilidades, esto no va de enfrentar a unas comunidades con otras. Sánchez quiere mantenerse en el poder a toda costa, pero no todo vale», afirmó. En cuanto a las palabras de Sánchez, este acusó a la Comunidad de Madrid, la Comunidad Valenciana y a Extremadura de haber dejado «a miles de niños sin plaza en las escuelas infantiles y comedores escolares». Por ello, Guardiola advirtió de que «mentir no puede convertirse en una costumbre». «Pedro Sánchez sólo está preocupado por mantenerse en el poder y si para ello tiene que lanzar bulos sobre Extremadura lo hace sin escrúpulos».

Asimismo, tanto la ultraderecha como el PP reiteran que Sánchez «miente en su discurso».

Y, a la vez, los representantes extremeños del PP en el Congreso destacaron el discurso de su líder nacional, Alberto Núñez Feijóo, al que sí califican como «un hombre de Estado».

Los representantes

Habría que recordar que Extremadura está representada en el Congreso de los Diputados por 9 de los 350 escaños en que se divide la Cámara Baja. Antes la comunidad contaba con 10 asientos, pero perdió uno en favor Valencia por la bajada poblacional.

De esta forma, a la provincia de Badajoz le corresponden cinco diputados (antes eran seis)y a la de Cáceres cuatro. En Badajoz el PSOE y PP tienen dos escaños cada uno y el quinto le pertenece a Vox. En Cáceres reina el bipartidismo con dos para el PSOE y otros dos para el PP. Sumar también concurrió a las últimas elecciones generales celebradas del 23 de julio, pero no obtuvo papeletas suficientes para lograr representación.

Y también probó suerte el 23J un partido de tinte regionalista que aglutinaba a varias formaciones que querían que Extremadura tuviera «voz propia» en Madrid y que sirviera como arma potente de reivindicación.

«Son cuatro años más de progreso para todos»

Maribel García López. PSOE (Badajoz)

«La legislatura que ahora iniciamos será larga y próspera. El PSOEy el Gobierno de coalición han demostrado con creces su capacidad de diálogo, de negociación y de conseguir acuerdos que han ayudado a la población española cuando más lo necesitaba durante la pandemia o la guerra de Ucrania». Es el resumen que hace Maribel García, diputada del PSOE por la provincia de Badajoz, de cara al nuevo tiempo político que está a punto de iniciarse. Del mismo modo García defiende que los pactos acordados con Junts y ERC no perjudicarán a Extremadura porque son «cuatro años más de progreso para todas las regiones».

«El tiempo lo cura todo, siempre ha habido críticas»

Juan Antonio González. PSOE (Badajoz)

«Hemos escuchado un discurso social. Y el problema de la derecha es que les sienta mal un partido con tinte social, un partido que le va a subir los impuestos a los ricos. El rechazo a la ley de amnistía es solo la punta del iceberg». Es el resumen que hace Juan Antonio González, diputado del PSOE por la provincia de Badajoz. Afirma que el nuevo gobierno beneficiará a Extremadura y pone el foco en los nuevos proyectos industriales como la gigafactoría que se asentará en Navalmoral de la Mata. ¿Los pactos con los independentistas pasarán factura al partido? «El tiempo lo cura todo, y siempre ha habido posiciones críticas dentro de la formación».

«Sánchez deja claro que solo le importa su sillón»

Antonio Cavacasillas. PP (Badajoz)

«El candidato Pedro Sánchez ha vuelto a dejar claro a los españoles que solo le importa su sillón por encima de todo, que está dispuesto a cualquier cosa, incluyendo romper la igualdad de los españoles, la separación de poderes y la dignidad de la población española, nuestra sistema Democrático y la propia Constitución». El diputado del PP por Badajoz Antonio Cavacasillas, ironizó sobre la «innegable habilidad» del líder socialista para «la utilización de la retórica basada en la mentira y en sus continuos cambios de opinión». «Ha utilizado la falacia para demostrar que la amnistía no rompe la Constitución y sirve para resolver el supuesto conflicto social que según él existe en Cataluña», criticó.

«Feijóo no quiere ser investido a cualquier precio»

Alfonso Carlos Macías. PP (Badajoz)

El diputado del PP por Badajoz Alfonso Carlos Macías sostiene que el líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, estuvo «impecable y brillante» en su intervención en el Congreso. Lo califica como «un hombre de Estado», al considerar que defiende los intereses del país «por encima de la posibilidad de ser investido presidente a cualquier precio». «Ha golpeado una y otra vez a la bancada socialista con palabras llenas de sentido crítico por su apoyo a los pactos de la vergüenza y a esa posibilidad de incorporar una ley de amnistía que no cabe en nuestra Constitución, y que rompería definitivamente la igualdad entre los españoles», argumentó el parlamentario.

«La amnistía tendrá consecuencias irreparables»

Ignacio Hoces. Vox (Badajoz)

«Estamos convencidos de que la inmensa mayoría de los españoles no quieren unos pactos con los separatistas que les humillan y endeudan cada día más». Así se expresa Ignacio Hoces, diputado de Vox por Badajoz, para quien el discurso de Pedro Sánchez estuvo «lleno de cinismo y de demagogia, en particular por los momentos de extrema gravedad que estamos viviendo a razón de los pactos formalizados con los separatistas». Denuncia que la ley de amnistía «quiebra el orden constitucional, amenaza directamente a la unidad de España y es un verdadero golpe al Estado de Derecho». «En caso de aprobarse, tendrá unas consecuencias irreparables para los españoles», advierte.

«Es una postura arriesgada, pero el PSOE arriesga»

Begoña García Bernal. PSOE (Cáceres)

«Ha sido un discurso, de verdad, de investidura. Pedro Sánchez tiene las ideas muy claras. Y ha hablado de los problemas reales de la gente», expresa Begoña García Bernal, diputada socialista por la provincia de Cáceres. Asegura estar satisfecha con «el proyecto de país que hay por delante». «Ahora hay que desarrollarlo». En cuanto a la polémica ley de amnistía, la condición para lograr el apoyo de Junts, García expresa: «Es una postura arriesgada, pero es que el PSOE siempre arriesga. Es cierto que se necesitaban los votos, pero es necesario tomar decisiones. Y ahora que la justicia se pronuncie sobre si es o no inconstitucional».

«Al principio parece que se va a acabar el mundo»

César Ramos. PSOE (Cáceres)

«Todas las legislaturas han sido complejas. Pero es que para gobernar tienes que pactar con los demás partidos, por eso hay que dialogar. Al principio parece que se va a acabar el mundo; después todo pasa. La derecha tiene que asumir ya el resultado electoral». Es la valoración de César Ramos, diputado socialista por la provincia de Cáceres. Cuando se le pregunta que si en esta nueva legislatura Extremadura verá avances en la alta velocidad, asegura que «la electrificación ya está terminada» y que «se pondrá en marcha en breve, en este mismo mes de noviembre (se espera desde julio». También subraya que se apostará por el equilibrio industrial con proyectos como la gigafactoría.

«Hemos visto a un Sánchez sin escrúpulos»

Cristina Teniente. PP (Cáceres)

«Hemos visto a un Sánchez sin escrúpulos, mintiendo hasta en las comas y en las pausas, insultando a los presidentes autonómicos, retorciendo la realidad, falseando el relato de la amnistía hasta el infinito. No es ninguna novedad, es Sánchez en estado puro». Para Cristina Teniente, diputada del PP por Cáceres, la novedad de esta investidura es que el socialista «se siente ya investido con un poder absoluto porque ha trabajado duro para garantizar la quiebra del Estado de Derecho y la ruptura de la separación de poderes». Frente a su discurso, ensalzó el de Alberto Núñez Feijóo, resumido en una frase:«Yo no soy presidente porque ni me vendo ni vendo a los españoles».

«El entreguismo perjudica a los extremeños»

Carlos Floriano. PP (Cáceres)

«Estamos ante una investidura conseguida por el candidato a cambio de los votos que le garantiza un prófugo de la justicia (en alusión a Carles Puigdemont). Es sencillamente inadmisible que la presidencia del Gobierno de España se pacte en Bruselas», critica el diputado por el PP de la provincia cacereña, Carlos Floriano. A su juicio, como consecuencia de los pactos de Pedro Sánchez con los partidos independentistas para lograr su inversión «se quiebra la igualdad entre los españoles» y advierte que los extremeños salen «especialmente perjudicados debido al entreguismo del PSOE a la élite independentista de Cataluña».