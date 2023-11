Maruchi León nació en Cáceres en 1965 y lleva toda la vida dedicada fundamentalmente al teatro, aunque ha interpretado a personajes como el de ‘Pili’ en la famosa serie de televisión Farmacia de Guardia, papel con el que pudo hacerse muy popular. En la actualidad Maruchi León compagina su trabajo de actriz con el de formadora, ponente y maestra de ceremonias, además de seguir una linea de investigación propia como artista y pedagoga.

«Antes del personaje de Farmacia de Guardia ya llevaba siete años haciendo teatro», apunta León. La actriz se estrenó en los escenarios siendo muy joven (21 años), nada más terminar de cursar sus estudios en la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid. «Empecé por el tejado haciendo una protagonista en el Teatro María Guerrero en un estreno mundial de una obra inédita de Federico García Lorca llamada El Público», narra.

La cacereña cuenta lo «curioso» que fue cómo le dieron ese papel, porque «se ha convertido en toda una leyenda en la Escuela de Arte Dramático»: «Yo conocía la obra y el papel porque lo había estudiado y cuando me enteré de que Lluís Pasqual, el director teatral, iba a ser quien la contara, supe que tenía que ser yo quien interpretara el personaje de Julieta. Tuve la suerte de que coincidimos en una entrega de premios y yo me acerqué y yo le pregunté, ¿tú eres Pasqual? y él me contestó que sí, a lo que yo le respondí, pues yo soy Julieta».

Cabe destacar que tras ese estreno, siguió en el teatro interpretando a Doña Inés en el Don Juan Tenorio de Alcalá, dirigido por Ángel Facio. Es en esta etapa de su carrera cuando empieza en el cine formando parte del reparto de las películas La ley del deseo de Pedro Almodóvar y Soldadito español de Antonio Giménez Rico.

Es entonces cuando en el año 1992 Antonio Mercero le ofrece interpretar el papel de Pili en la serie Farmacia de Guardia. «Es impresionante ver como en un año que es lo que estuve interpretando a la Pili, ese personaje ha dejado una huella». León explica que su corta duración en la serie (justificado en la serie casándose con su novio Adolfo e irse a vivir a Australia), se debe a su ambición por «seguir creciendo como actriz en los escenarios».

Farmacia de Guardia este año ha vuelto a estrenarse en Netflix, devolviendo popularidad a la cacereña. «Los niños que en aquellos tiempos veían la serie, ahora ya son hombres y mujeres y me escriben mensajes por redes sociales diciéndome que adoran a Pili y que les acompañé en su infancia».

Para la actriz, «es una suerte que te conozcan con un personaje amable, divertido y bondadoso» como el que ella interpretó.

Tras un año trabajando en la pequeña pantalla continuó su trayectoria en el teatro ganando poco después, en 1995, el Premio Ercilla a la mejor actriz revelación y en 2002 el Premio Ágora de Teatro a la Mejor Actriz. Además, Maruchi León está considerada mujer ilustre de Extremadura junto a nombres como el de Dulce Chacón, Carolina Coronado, Isabel Gemio o Pepa Bueno, entre otras. «Un reconocimiento siempre gusta, pero desearía que se tradujera en algo más concreto y que las instituciones supieran aprovechar mi bagaje y me valoraran igual que cuando interpreté la Pili y era famosa», lamenta León. «Yo soy consciente de que antes era más conocida, pero ahora tengo más conocimiento y mucho más valor en cuanto a lo que yo pueda aportar en la región», añade. Y es que a la cacereña le gustaría «realizar en la Universidad de Extremadura una formación en arte dramático la cual en la Universidad de Alcalá de Henares le admitieron como un máster».

A la actriz no se le ha resistido nada en su carrera artística, subiéndose a escenarios como el del Teatro Romano de Mérida con interpretaciones en obras como Orestiada, compartiendo escenario con Emilio Gutiérrez Caba y Viky Peña, y en A Electra le sienta bien el Luto de O’Neill, ambas dirigidas por Mario Gas.

A pesar de su pasión por hacer teatro, ha continuado haciendo algunos trabajos para televisión haciendo apariciones en series como La Casa de los líos, El Comisario y Hospital Central.

Edadismo

Tras una larga carrera llena de éxitos tanto en el cine como en el teatro o la televisión, la actriz cuenta que tras cumplir los 45 años «dejan de llamarla». «Las actrices tienen dificultades para encontrar trabajo tras cumplir los 50 años», denuncia. Para ella existe un culto a la juventud «inexplicable» en el mundo de la interpretación. Esto hace que el mundo del teatro sea «tan inestable» para quienes se dedican a él. «Es algo que se ve, no hay papales para mujeres de más de 50 años», afirma.

En este punto de su carrera decide utilizar su experiencia para formar a futuros actores y regresa a Cáceres. «Sabía que el teatro tenía muchos beneficios como expresión artística y decidí crear ‘Teatro en persona’, una plataforma de servicios de formación donde yo creo mi propia metodología para transferir mi conocimiento sobre el arte dramático a otras disciplinas. Estoy contenta porque están funcionando, mucha gente se apunta por el crecimiento personal, sobre todo mujeres que tienen mucho que decir pero no son capaces de alzar la voz en público.

El pasado 27 de octubre León estrenó el Ensayo Grabado de Etjudy sobre Las Tres Hermanas de Anton Chejov en el auditorio del Museo Helga de Alvear, una pieza artística que define como «singular e innovadora». «Es una pieza teatral audiovisual que hice con la fotógrafa Clara González y que cuando la presentamos era una pieza demasiado vanguardista para ser entendida, pero ahora tiene muy buena aceptación con el público», explica la actriz. Esta es la primera vez que el método de los etjudy o método de análisis activo, concebido para la creación dramática en un espacio escénico, se ha transferido a un espacio audiovisual.

Actualmente trabaja en un programa llamado El poder de tu voz enfocado a mejorar la comunicación en público. «Me encanta porque se acerca mucha gente, sobre todo mujeres que tienen mucho que contar pero les da miedo alzar la voz», explica ilusionada por la gran aceptación de los cacereños hacia su trabajo.

Maruchi León decidió ser fiel a la carrera que quería llevar rechazando papeles en televisión en series como Médico de Familia. Además, tal y como afirma a este diario, en un futuro el teatro va a ser «un alivio» para los seres humanos. «Con el avance de las nuevas tecnologías y de la inteligencia artificial veo que el teatro va a ser una oportunidad para reconocerse en personas y no en pantallas», asegura la actriz.