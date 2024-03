Los técnicos de Educación Infantil con plaza piden elegir entre todas las vacantes

Han superado una oposición de la Junta de Extremadura y quieren tener la oportunidad de elegir sus plazas definitivas entre todas las vacantes de su especialidad que haya en Extremadura, que son bastantes más de las 32 plazas convocadas. Esta es la petición de los 32 Técnicos de Educación Infantil (TEI) que han superado todo el proceso selectivo que fue convocado en diciembre de 2021 por la administración regional.

Tres años después, el procedimiento todavía no se ha resuelto definitivamente y desconocen donde se ubican las plazas que han logrado por oposición. «Es tremendamente injusto que después de tanto esfuerzo la administración se guarde las plazas que tiene, privándonos de poder elegir una lo más cercana posible a nuestro lugar de residencia. ¿Cómo conciliar mi vida laboral y familiar si me tengo que ir a trabajar a 200 kilómetros de mi casa solo porque la Junta de Extremadura no me dé la opción de elegir entre todas las plazas elegibles», denuncian los afectados, en su mayoría mujeres.

El primer examen de la oposición fue en diciembre de 2022, el segundo se celebró en marzo de 2023 y ya se ha realizado también la fase de concurso y se han publicado los listados provisionales. El siguiente paso que tiene que dar la administración es publicar la lista definitiva de los 32 aspirantes (30 de turno libre y dos de discapacidad) que han logrado las plazas convocadas y en ese mismo listado deberán aparecer las ubicaciones de esos puestos. Y es así donde, insisten, en que deberían conocer el listado completo de vacantes para que los opositores que han aprobado puedan optar por la opción que mejor les convenga. «Entendemos que estos procesos son largos en la Junta, pero tenemos derecho a elegir, porque tienen más de 32 plazas vacantes», reclama Gloria Medina, portavoz del grupo de aspirantes.

«Cuando deberíamos estar felices por haber logrado algo por lo que llevamos esperando años, estamos con la preocupación de saber dónde iremos, pero solo porque la Junta tiene la fea costumbre de no sacar todas las plazas vacantes que existen, tal y como debería ser y como viene recogido en el V Convenio Colectivo del Personal Laboral de la Junta de Extremadura», dicen.

Y temen, además, que se les dé la opción de elegir mejores plazas a quienes superen el proceso de estabilización que está en marcha y que ofrece más de 70 puestos vacantes, la mayoría solo por la vía del concurso de méritos. «Nos tenemos que las tienen reservadas para este otro proceso después del sacrificio que nos ha costado superar un proceso selectivo». Desde la administración regional no respondieron ayer a este diario.