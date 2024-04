Día mundial del parkinson: "El Estado debe destinar más dinero a la investigación de la enfermedad"

"Cuando te diagnostican que tienes parkinson primero te preguntas porqué te ha tocado a ti. Tienes un sentimiento de ira, injusticia, ansiedad y depresión grave. Luego aprender a vivir con la enfermedad y a conocerla. Y si tienes una familia que te ayuda, pues vas tirando y acabas relativizando todo". Así se expresa el presidente de la asociación regional de parkinson, Ángel Calle, a quien hace ocho años le diagnosticaron esta enfermedad, que en Extremadura padecen entre 3.000 y 5.000 personas. "Todavía falta visibilizar a los enfermos, somos gente normal, sencilla con sus conversaciones y emociones", destaca el a su vez exalcalde de Mérida. "El Estado debe dedicar más dinero a la investigación científica", ha subrayado.

El presidente de la asociación de parkinson, Ángel Calle. / EL PERIÓDICO

La sede de la asociación ubicada en Mérida, ha acogido este jueves el acto institucional con motivo del Día Mundial del Parkinson, que se celebra bajo el lema 'La mejor red a la que puedes conectarte es la de personas que empatizan con personas'. Los beneficios de la inteligencia emocional para los pacientes de esta enfermedad han centrado este año los mensajes del manifiesto. "Es necesario un trabajo de información sobre la enfermedad que lleve a la sociedad a empatizar y normalizar a las personas con parkinson", ha manifestado la directora del colectivo, Noelia Pavón.

Entre las actividades que se están desarrollando para celebrar este día, en el centro emeritense se ha desarrollado desde primera hora de la mañana un trofeo de petanca solidario. Cabe destacar que en estas instalaciones se desarrollan terapias que complementan a los fármacos que se prescriben para tratar esta enfermedad. En concreto, los usuarios que acuden a estas dependencias reciben servicios de terapia ocupacional, fisioterapia, logopedia, enfermería y psicología, entre otros. "Las medicinas sin las terapias no sirven de nada", ha afirmado Calle, además de lamentar que "hay quienes piensan que esto es un sitio de débiles y vulnerables".

A Juan Sancho le diagnosticaron la enfermedad hace 11 años. Explica que el médico fue muy claro cuando le trasladó que tenía parkinson y que, desde ese mismo momento aceptó su nueva realidad, por lo que decidió acudir a las terapias en este centro. "Muchas personas tienen parkinson y no lo exteriorizan por lo que vayan a decir los demás. No se atreven a dar el paso para venir a la asociación cuando, finalmente, el primer día que acuden se preguntan porqué no habían venido antes para recibir estos servicios", sostiene.

Juan Sancho, paciente de parkinson desde hace 11 años. / EL PERIÓDICO

Este emeritense acude a estas dependencias los martes y jueves, en horario de 10.30 a 13.15 horas. "Me ha tocado esta enfermedad y sé que es degenerativa, pero gracias a los talleres que dan aquí la vamos sobrellevando aunque sé que cada vez irá a peor", reconoce. "Antes solo relacionaba el parkinson con los temblores porque desconocía la sintomatología, pero ahora sé que hay lentitud en los movimientos, tartamudez, el volumen de la voz baja… Estamos muy informados y nos van ayudando en todos los sentidos", destaca.

Suscríbete para seguir leyendo