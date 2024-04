Es el de Villanueva de la Serena un Palacio de Congresos imponente, no solo por su estética atrevida, sino por su platea, su escenario y su acústica elefantiásica que envuelven al espectador en una caja de sensaciones y de disfrute. Viernes, 5 de abril, ocho menos cuarto de la tarde y la función está a punto de comenzar. Una hilera de público abarrota las inmediaciones del recinto y venden palomitas y botellas de agua. Grandes y mayores, todos los públicos a una. Empieza el espectáculo.

‘Melodías de la Gran Vía’ abre el telón. Una Orquesta de Extremadura entregada y esa sensación de que estás recorriendo todos los teatros del centro de Madrid sin necesidad de salir de la capital de La Serena. A partir de ahí, un ir y venir de piezas interrumpidas a cada paso por el público que se levanta y aplaude, pero aplaude de largo, de intenso, aplaude envuelto en esa alegría que solo te rasga el corazón cuando lo que ves en el escenario te contagia, te conquista y te envuelve. El espectáculo se torna entonces un viaje apasionante desde la sabana africana del Rey León, hasta el París de Anastasia o de Los Miserables, pasando por el Londres de Mary Poppins y el Bronx de Nueva York de West Side Story.

Cantando bajo la lluvia es en Villanueva de la Serena como ver en directo a Gene Kelly entonando aquello de ‘I’m singing in the rain, just singin’ in the rain, what a glorious feeling, I’m happy again’.... Tiene en su haber todas las Melodías de Broadway que se realizaron en Hollywood en los años 20 coincidiendo con la aparición del cine sonoro. No es de extrañar que la película fuera un gran éxito gracias a sus escenas de baile y que fuera la más taquillera durante ese mes y la décima de 1952.

Broadway en las Vegas Altas / Festival de Teatro Musical

La Orquesta de Extremadura, poderosa como pocas, arropa a los tres solistas de la Gran Vía que son oro puro, y al coro del Colegio Donoso Cortés de Don Benito, que son como los chicos del coro en versión extremeña y que vuelven a levantar de su butaca al respetable cuando dan marchamo de calidad a su versión de ‘Sonrisas y lágrimas’.

La función termina y ya se ha escondido el sol en Villanueva de la Serena. Siguen los aplausos, muchos aplausos para el promotor, Juan Carlos Parejo, que se merece siempre todos los aplausos del mundo.

Talento y creatividad forman el coctail perfecto del Festival de Teatro Musical de las Vegas Altas que se celebra a caballo entre Don Benito y Villanueva de la Serena y que tiene el sello inconfundible de Parejo, de trayectoria impecable, un extremeño que ha sabido hacer virtud de su pasión y que ahora ha dado a luz un espectáculo único donde el arte, la música y la narrativa se fusionan y, desde luego, no dejan indiferente al público. Del 5 al 27 de abril se celebra la segunda edición de esta iniciativa que cuenta en su programación con nueve obras musicales que emocionan al espectador y que arrancó con el Musical de la Gran Vía, de entusiasta respuesta del público.

Con el apoyo de la Junta de Extremadura, la Diputación de Badajoz, y los ayuntamientos de Don Benito y Villanueva de La Serena, además de empresas colaboradoras, el Festival de Teatro Musical incluye obras como ‘El novio de España’, ‘Por primera vez’, ‘Atrapadas en la ofi’, ‘The ópera locos Yllana’ (hoy en Villanueva de la Serena a las ocho de la tarde), ‘Desencantadas’, ‘Tadeo Jones el musical’, ‘Miguel de Molina al desnudo’ y ‘Friends’.

Y todo en el Palacio de Congresos de Villanueva de la Serena y el Teatro Imperial de Don Benito, convertidos en el Broadway de las Vegas Altas .