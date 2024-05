El Observatorio de Precios Agrarios informará de las "distorsiones" del mercado

Extremadura cuenta ya con su propio Observatorio de Precios y Mercados del Sector Agroalimentario, una medida muy demandada por agricultores y ganaderos que permitirá realizar un seguimiento de los costes de producción y la evolución de los mercados para evitar la venta a pérdidas. Se trata de una plataforma web, Agrobservex, con información actualizada de más de una treintena de productos agrícolas y ganaderos: precios en origen, de manipulación y de consumo; renta de los agricultores, superficies de cultivo, rendimiento o el uso de fertilizantes y maquinaria.

La consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible, Mercedes Morán, ha presentado el portal este jueves al Pleno del Observatorio de Precios, el órgano que se reunirá de forma periódica para analizar esos datos. Además del Ejecutivo regional, está conformado por las organizaciones agrarias con representación en el Consejo Asesor Agrario de Extremadura (Caex), organizaciones empresariales, mercados de precios, cooperativas y sindicatos. "El objetivo es que la información fluya entre todos los sectores implicados", ha explicado Morán.

La consejera ha reconocido que el Observatorio por sí mismo "no regula nada, no es una norma", pero aportará información para que los mercados sean "más transparentes". Al respecto, ha explicado que como la propia ley de la cadena alimentaria no da "carácter oficial" a los costes de producción (son diferentes para cada agricultor), no se pueden regular márgenes por ley. Por ello, el objetivo es establecer precios "orientativos" y que el Observatorio, a través de las diferentes comisiones de trabajo que se van a poner en marcha, informe de las posibles "distorsiones del mercado" entre los precios en origen y los que paga el consumidor final.

"La distribución del producto a lo largo de la cadena tiene que tener un reparto más equitativo. Todos los eslabones son fundamentales, pero tiene que haber un reparto de ese valor", ha señalado Morán, que ha reconocido que ni la creación de este observatorio ni aumentar las inspecciones pondrán fin a la venta a pérdidas. "La ley de la cadena alimentaria debe tener una revisión profunda para dar respuesta al campo extremeño", ha demandado.

Más de dos millones de euros

La creación del Observatorio de Precios y Mercados del Sector Agroalimentario llevaba pendiente casi cuatro años. Su creación se anunció al calor de las protestas del campo extremeño a comienzos del año 2020 y su aprobación se decretó en Consejo de Gobierno en diciembre de ese mismo año. Hasta abril de 2023, ya con las elecciones autonómicas a la vuelta de la esquina, no se aprobó el decreto regulador. Tras una inversión de más de medio millón de euros, la plataforma web se habilitó en junio del pasado año, pero no ha funcionado de forma efectiva hasta ahora ya que ha sido necesario una actualización.

El portal pretende ser un instrumento con el que agricultores y ganaderos puedan hacer un seguimiento y análisis de los precios de distintos productos que se producen en Extremadura. Se han incluido todos los que superan los dos millones de euros de facturación, un total de 25 variedades agrícolas (cereales de grano, almendra, fruta de hueso, aceite y aceitunas y viñedo) y ganado bovino, porcino, ovino, caprino y leche.

Los precios son obtenidos mediante la realización de encuestas a numerosos colaboradores, quienes aportan sus datos desinteresadamente. Se pueden encontrar precios en origen (industrias en origen), precios en centro de manipulación (comercializadora) y precios al consumo. También se distinguen diferentes posiciones comerciales dentro de cada tipo de precio: agricultor, árbol y salida almacén.

El dato de precio se fija con frecuencia semanal, quincenal o mensual, en función del tipo de producto, siguiendo la metodología establecida por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Además de la información de precios, la web también incluye datos estadísticos del sector (superficies, producciones, censos, etc.), la predicción meteorológica a nivel municipal (datos Aemet) y acceso a la parte privada para colaboradores e informadores. Según destaca la Junta, este sitio web también se puede visualizar en distintos dispositivos como móviles o tablets.

Suscríbete para seguir leyendo