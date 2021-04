La candidata del PP a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, cree que los madrileños consideran que en sanidad y economía ella se lo ha tomado "bastante más en serio" que el PSOE y que la gente "no quiere" las políticas del candidato de Podemos, Pablo Iglesias.

Ayuso se refiere así a la campaña del PSOE y de Podemos en unas declaraciones que publica este domingo el diario "La Razón" y que fueron hechas el jueves pasado en una sesión fotográfica para la campaña electoral.

Al referirse al lema de campaña "Gobernar en serio" del candidato socialista, Ángel Gabilondo, Ayuso dice: "tengo la percepción de que los madrileños consideran que me lo he tomado yo bastante más en serio que el PSOE", y añade que "no es serio" que "el PSOE y los demás partidos" intentaran "con todas las argucias posibles que los madrileños no fueran a las urnas".

Con respecto a Iglesias, Ayuso dice que "quiere cerrar el Zendal, meterme en la cárcel y va provocando siempre tensión. Yo soy una persona que recorre todo Madrid y puedo asegurar que en los barrios más humildes no le quieren ni ver".

"Estas políticas -añade Ayuso- no las quiere la gente, porque son ciudadanos conscientes de que con ellos perderían lo que con su esfuerzo diario consiguen poco a poco".

La candidata desea que comience la campaña para las elecciones del 4M animada porque la gente le transmite que confía en ella y le representa: "hay que gente que me dice: 'mi familia había votado siempre al Partido Socialista o a la izquierda y te vamos a votar todos porque se nota que has antepuesto los intereses de los ciudadanos a tu seguridad'".

La presidenta dice a "La Razón" que le generan "responsabilidad" los mensajes de las personas que le agradecen "permitirles seguir trabajando" al mantener abierta la actividad comercial.

Ayuso dice además que le gustaría ser "la que representa a los que me representan. Y son todos aquellos ciudadanos que viven en Madrid a la madrileña".

Para la candidata del PP, "vivir a la madrileña" es "una forma de vivir muy concreta la que nos hemos dado en Madrid, madrugando mucho, trabajando mucho, con muchísima presión, pero, a la vez, con muchas oportunidades y libertad. Quiero que todo el que pasa el día entero aquí trabajando y sudando la camiseta se sienta orgulloso y representado".

Juego de palabras de Almeida

Por su parte, el portavoz nacional del PP y alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha dicho que el candidato socialista, Ángel Gabilondo, está "donde le corresponde", que es "en Callao" (en alusión a su lona publicitaria en esta plaza madrileña), porque "quien habla" es el presidente, Pedro Sánchez.

En declaraciones a los medios este domingo tras sendas visitas a las carpas informativas del PP en Sol y en Ópera, Almeida ha hecho este juego de palabras en alusión a la lona publicitaria con el rostro del candidato del PSOE a las elecciones del 4M en la céntrica plaza de Callao, que el PP ha denunciado ante la Junta Electoral de Madrid.

"Entendemos que infringe la normativa electoral que hay en estos momentos (...), pero creo que es una publicidad que a nosotros nos viene muy bien", ha añadido Almeida, que ha dicho que Gabilondo estuvo "callao" durante los dos últimos años, pero también durante esta campaña electoral "está callao".

"No habla Ángel Gabilondo, habla Pedro Sánchez, que todos los madrileños lo tengan claro", ha aseverado Almeida, que cree que Sánchez es quien dirige la campaña del PSOE, "quien determina los mensajes y, sobre todo" quien decide cuáles son las políticas que se tienen que seguir.

"Lo que se están callando tanto Gabilondo como Sánchez es que van a subir los impuestos, con el tema de la educación van a acabar con la libertad de los padres para elegir la educación de sus hijos, o con la libre elección de médico que hay en la Comunidad de Madrid", ha agregado.

El portavoz popular ha reiterado que el PP "tiene razón" desde el punto de vista normativo al denunciar la publicidad de Callao, pero les beneficia "considerablemente" al ser una "metáfora perfecta" de Ángel Gabilondo, que está en Callao, "pero al mismo tiempo quien habla por él es Pedro Sánchez".

"Mayoría lo más amplia posible"

El alcalde ha señalado además que Ayuso aspira a conseguir "una mayoría lo más amplia posible" el 4 de mayo para que haya un "gobierno de estabilidad".

A preguntas de los medios sobre la encuesta publicada este domingo por el diario 'El Mundo', que concluye que Ayuso lograría una "gran mayoría", Almeida ha apuntado que "todas las encuestas dicen que la victoria del PP, de Isabel Díaz Ayuso, está ahí".

"Pero nosotros no queremos la victoria solo, queremos la mayoría más amplia posible y en eso es en lo que estamos trabajando, porque es necesaria una mayoría lo más amplia posible para que Madrid tenga ese gobierno de estabilidad que los madrileños merecen durante los próximos dos años", ha manifestado.

Almeida ha agregado que las encuestas son "fotos fijas de un determinado de tiempo" y ha advertido de que aunque en estos momentos avalan a Isabel Díaz Ayuso "quedan 30 días desde hoy hasta las elecciones del 4 de mayo", para agregar que tienen que seguir "trabajando muy duro".

"Creo que nosotros tenemos una encuesta muy buena, que es la calle. Nosotros estamos en la calle todos los días, nosotros estamos paseando en mi caso todas las calles de la ciudad de Madrid y notamos el cariño de la gente", ha asegurado.

A juicio de Almeida, "no todos los candidatos de los demás partidos pueden ir a la calle con la misma tranquilidad".

Almeida también se ha referido al cruce de denuncias presentadas ante la Junta Electoral por parte del PP, contra la lona instalada en Callao del candidato socialista, Ángel Gabilondo, y del PSOE, contra la inclusión en la lista popular de Toni Cantó.

"Nosotros respetaremos la resolución que se dicte por la Junta Electoral pero tenemos la convicción de que se han hecho las cosas bien", ha manifestado Almeida, quien ha recalcado que tienen la "convicción" de que en la lista no hay ninguna persona inelegible.