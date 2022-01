La Unión Europea no seguirá por el momento los pasos de Estados Unidos y el Reino Unido en la retirada de personal diplomático de su embajada en Ucrania. Pese al aumento de las tensiones, por la acumulación de 100.000 soldados rusos en la frontera, el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, ha descartado por ahora esta posibilidad y ha urgido a no dramatizar. “No vamos a hacer lo mismo porque no tenemos ninguna razón específica. No creo que debamos dramatizar en tanto que las negociaciones continúan y están continuando. No creo que tengamos que abandonar Ucrania y salir”, ha dicho el alto representante para la política exterior y de seguridad de la UE a su llegada a la reunión de ministros de exteriores de la UE.

Se trata del segundo encuentro en diez días en el que hablarán sobre la tensa y complicada situación entre Rusia, Ucrania y la seguridad en Europa y en el que participará, por videoconferencia, el secretario de estado estadounidense, Antony Blinken, de quien esperan un resumen de los contactos que el pasado viernes mantuvo con el ministro de exteriores ruso, Serguei Lavrov, en Ginebra. “El secretario de estado Blinken nos explicará las razones del anuncio”, ha explicado Borrell sobre la retirada de diplomáticos del país, una medida que también ha decidido adoptar la embajada británica en Kiev. “No hay ninguna decisión al respecto, a menos que el secretario Blinken nos de información que justifique este movimiento”, ha insistido Borrell a preguntas de los periodistas. Según Borrell, el encuentro debe servir también para seguir reforzando la coordinación con Estados Unidos y continuar con los preparativos para adoptar nuevas sanciones contra Rusia en caso de agresión a Ucrania. “Queremos actuar bajo una fuerte coordinación con nuestros aliados, Estados Unidos, Canadá y Reino Unido. Por el momento, seguimos preparando un paquete potente de sanciones pero hoy no aprobaremos nada concreto porque es un proceso que está en marcha. Pero todo estará listo cuando sea necesario”, ha explicado sin detallar qué tipo de sanciones preparan. Sanciones más severas desde 2014 El ministro danés de exteriores, Jeppe Kofod, ha dejado claro que si Moscú ataca Ucrania, la UE impondrá “sanciones políticas y económicas nunca vistas hasta ahora”, ha dicho a su llegada a la cita. “Rusia debería saber, (el presidente Vladimir) Putin debe saber que el precio de utilizar la provocación y la fuerza militar para cambiar las fronteras en Europa será muy muy alto. Estamos preparados para adoptar las sanciones más severas, más severas que las de 2014”, ha avisado sobre el castigo económico impuesto en julio de 2014 tras la anexión de la península de Crimea. Su colega lituano Gabrielius Landsbergis ha defendido por su parte la necesidad de seguir armando al Ejército ucraniano porque “estamos convencidos de que una guerra es una posibilidad real”, ha añadido. Frente a la dureza de algunas delegaciones, otros ministros han optado por poner el acento en el diálogo, en la importancia de la vía diplomática y en la necesidad de evitar una escalada de las tensiones. Es el caso de España. “Este es el momento de las 4 D: Diplomacia, distensión, desescalada y disuasión. Esto es lo importante en estos momentos, que sea la diplomacia quien esté al frente”, ha reivindicado el ministro José Manuel Albares. En la misma línea, se ha pronunciado su colega luxemburgués, Jean Asselbon, ha avisado que lo importante en estos momentos es evitar una guerra. “Es el papel de los ministros de exteriores. El medico esta para evitar que el paciente muera y nosotros estamos para evitar una guerra”, ha dicho. Por su parte, el ministro irlandés Simon Coveney ha vuelto a urgir a Rusia a rebajar la tensión y ha pedido a los Veintisiete que cierren filas y lancen un mensaje de unidad. “Si Rusia decide invadir Ucrania militarmente habrá consecuencias severas en términos de sanciones y restricciones que seguirán con rapidez y serán las más amplias de la UE en muchas décadas”, ha reclamado. Precisamente Dublín, según ha anunciado, ha recibido una notificación del Kremlin anunciado ejercicios navales a 240 km de la costa occidental irlandesa. “Son aguas internacionales y no tenemos poder para impedirlo pero he dejado claro al embajador ruso en Irlanda que no son bienvenidos. No es el momento de aumentar la actividad militar en el contexto de lo que está ocurriendo en Ucrania”, ha explicado.