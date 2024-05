Hamás acepta una propuesta de tregua de Egipto y Qatar, pero Israel dice que no cumple sus demandas y mantiene su plan de entrar en Rafah

El jefe del buró político de Hamás, Ismail Haniyeh, ha comunicado este lunes a Egipto y a Qatar que el grupo islamista ha aceptado su propuesta para un alto el fuego en la Franja de Gaza. Después de meses de negociaciones entre los países mediadores y las partes implicadas, Hamás ha realizado el anuncio en un breve comunicado en el que no ha ofrecido más detalles, después de que el Ejército israelí ordenara a unos 100.000 palestinos en el este de Rafah evacuar la localidad ante un posible asalto terrestre. El gabinete de guerra de Israel ha decidido por unanimidad seguir adelante con una operación en la sureña ciudad gazatí "para ejercer presión militar sobre Hamás, con el objetivo de avanzar en la liberación de los rehenes y otros objetivos de guerra", según un comunicado de la oficina del primer ministro, que alega que la última oferta de tregua de Hamás está "lejos de las demandas obligatorias de Israel".

El Ejército hebreo ha asegurado la noche de este lunes estar bombardeando "objetivos de Hamás" en el este de Rafah, una zona que había ordenado evacuar esta mañana. La agencia oficial de noticias palestina, Wafa, ha confirmado ataques israelíes contra "carreteras, tierras agrícolas, casas residenciales y granjas" en los barrios orientales de Al Salam y Al Jinaina, entre otros.

Israel también ha asegurado estar enviando equipos para mantener conversaciones con los mediadores en un intento de encontrar un acuerdo que satisfaga sus demandas. Los ministros de Asuntos Exteriores de Egipto y Emiratos Árabes Unidos han pedido "no desperdiciar la oportunidad disponible" para alcanzar un acuerdo de alto el fuego.

Según fuentes de Al Jazeera, el documento egipcio-qatarí incluye tres fases, incluido un alto el fuego permanente. Cada una de ellas duraría 42 días. En la primera fase comenzaría una tregua que detendría los combates, junto con una retirada israelí del corredor de Netzarim que Israel utiliza para dividir el norte y el sur de Gaza. Una segunda fase incluiría la aprobación de un cese permanente de las operaciones militares y hostiles y la retirada completa de las fuerzas israelíes de Gaza. Durante la tercera etapa recogida en la propuesta, hay una disposición que aprueba el fin del bloqueo de Gaza.

Un funcionario israelí ha aclarado a Reuters que la aprobación del grupo palestino no implicaba que se hubiera acordado un alto el fuego en Gaza, ya que la propuesta que Hamás había aceptado era una versión "suavizada" de una propuesta egipcia, que incluía conclusiones de "gran alcance" que Israel no podía aceptar. "Esto parecería ser una artimaña destinada a hacer que Israel parezca la parte que rechaza un acuerdo", ha añadido el funcionario israelí, hablando bajo condición de anonimato. Probablemente estas clausulas "de gran alcance" que Israel no puede aceptar sean el cese definitivo de hostilidades que Hamás ha exigido al Estado hebreo como parte de un acuerdo de tregua y de intercambio de rehenes israelíes por prisioneros palestinos.

El anuncio del grupo que gobierna de facto la Franja de Gaza se ha dado a conocer después de que el presidente de EEUU, Joe Biden, mantuviera una conversación telefónica con el primer ministro israelí, Binyamín Netanyahu, sobre las negociaciones para el alto el fuego a cambio de la liberación de rehenes israelíes y de presos palestinos. Este domingo, el director de la CIA, William Burns, llegó a Doha para continuar con las negociaciones como parte de sus esfuerzos mediadores junto a Egipto y Qatar. Los familiares de los más de 100 cautivos en Gaza han exigido que "el gabinete debe convertir la aceptación de Hamás en un acuerdo". "Ahora es el momento de que el gobierno israelí demuestre en acción su compromiso con sus ciudadanos", ha dicho en un comunicado el Foro de Familias de Desaparecidos y Rehenes, que está entregado a las protestas en las calles.

"No es la misma propuesta"

A lo largo de los últimos siete meses de guerra, no ha habido ningún acuerdo exitoso sobre un alto el fuego en Gaza desde una pausa de una semana en los combates en noviembre. Durante esos días se liberaron un centenar de rehenes israelíes a cambio de la excarcelación de más de 300 menores y mujeres palestinas en cárceles hebreas.

Según funcionarios israelíes del equipo negociador citados por el Canal 12, la de este lunes "no es la misma propuesta" para un acuerdo que Israel y Egipto acordaron hace 10 días, y que sirvió como base para las negociaciones indirectas desde entonces, a la que se le han insertado "todo tipo de cláusulas".

Estas nuevas cláusulas, entre otras cuestiones, tendrían que ver con las cuestiones cardinales de si la guerra terminará, cómo y cuándo, y qué tipo de garantías se ofrecen a tal efecto. De acuerdo con las informaciones del Canal 12, Hamás ha estado endureciendo sus demandas en los últimos días y exigiendo que la guerra terminara durante la primera fase de 40 días del acuerdo, en lugar de en la segunda o tercera fase. Israel, por su parte, ha rechazado en repetidas ocasiones poner fin a la guerra, que ha matado a 34.735 palestinos, como parte de un acuerdo, insistiendo en que reanudará los combates una vez que se implemente el pacto para lograr sus dos objetivos de guerra: devolver a los rehenes y destruir las capacidades militares y de gobernanza de Hamás.