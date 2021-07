Las calles Félix Valverde Lillo, Camilo José Cela y Arzobispo Mausona se encuentran en obras desde el pasado lunes. Esta intervención en las vías para transformarlas en plataforma única ha provocado cierto recelo entre los comerciantes de la zona, ya que algunos no la terminan de ver con buenos ojos, sin embargo, en su mayoría piensan que esta remodelación urbanística puede ser positiva para la ciudad y el comercio.

Para algunos comerciantes de Valverde Lillo, la actuación en la calle es una buena medida. «Me parece muy bien, la verdad. Creo que va a dar más vida a la calle», dice Rocío de la tienda Don Bella. Asegura que «es un buen momento para empezar las obras porque en navidades puede que estén terminadas». Precisamente, la Navidad es una de las épocas más importante para el comercio, por eso a Ester, del establecimiento Ecucu, le parece bien que hagan ya la obra, aunque «para Navidad debería estar acabada porque esa fecha es el momento más fuerte». Por contra, la dependienta considera que estos ochos meses de obras «van a a ser perjudiciales para el comercio». Reconoce que este proyecto «puede ser bueno» para los comercios, sin embargo, se muestra cauta porque «ya han cerrado muchos negocios».

Por otro lado, Juan María de la tienda Montosa, se muestra contrario a que las obras se hagan en verano. «El momento que se ha escogido no es el más adecuado porque estamos en pleno apogeo, nuestra industria en Mérida es el turismo. Yo esperaría a mitad de septiembre porque esta fecha no es la más propicia». El propietario del negocio explica que si esta remodelación supone un bien para Mérida o para hacer una buena infraestructura «será perfecto». Para Sara Gabardino, de Pirron Sport, esta intervención no será beneficiosa para su tienda: «Nos viene bien que la gente pueda aparcar y venga a comprar, ahora va a depender de que alguien venga directo, por eso creo que al comercio nos viene fatal, sinceramente».

La presidenta de la Asociación de Comerciantes Emérita Augusta, Patricia Llanos, señala que «las obran se van a notar, sobre todo por los aparcamientos de los coches». Tras la remodelación, la calle será plataforma única, algo que valoran positivamente desde el colectivo: «Quedará una calle muy bonita, un centro donde la gente vaya andando a todos los sitios. Será algo positivo». El momento en que las obras han comenzado, después de todo lo sucedido a causa de la pandemia, ha provocado que estas «sean difíciles de llevar», pero «creo que ningún momento es bueno para hacer obras». Llanos apunta que «el verano es el momento oportuno para hacer las obras». También avanza que tienen pendiente «una charla con la delegada de Comercio del ayuntamiento».

Cabe recordar que ya está cortado el acceso a Camilo José Cela desde el cruce con la avenida de Extremadura, por lo que solo podrán acceder vehículos autorizados. La empresa Imesapi lleva a cabo estos trabajos, que tienen un plazo de ejecución de ocho meses.