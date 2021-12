La consejera de Educación, Esther Gutiérrez, ha afirmado este jueves que los especialistas de Audición y Lenguaje del colegio Giner de los Ríos de Mérida estaban atendiendo a los niños individualmente y no en grupos de tres y cuatro alumnos, como establece la normativa y se hace en el resto de colegios extremeños. Gutiérrez ha confiado en que "vuelva la normalidad" al centro educativo y que se preste un servicio público "con diligencia".

Así se ha pronunciado en el pleno de la Asamblea en respuesta a una pregunta del diputado de Unidas por Extremadura Joaquín Macías sobre las medidas que va a tomar la Junta frente a la situación en la que se encuentra este colegio público, cuyos padres de alumnos se han manifestado por la supresión de una de las dos plazas de esta especialidad y cuya dirección ha dimitido en bloque por este mismo motivo.

En su respuesta, la consejera ha explicado que las plantillas funcionales del curso se acuerdan en el último trimestre del anterior, de modo que el pasado 30 de junio la del Giner de los Ríos "estaba totalmente acordada teniendo en cuenta las necesidades del centro educativo" y acorde a la normativa. Hace unos días la dirección del centro solicitó la contratación de un especialista más de Audición y Lenguaje (AL), ante lo que la inspección educativa pidió datos de horarios y cifra de alumnos con necesidades educativas especiales para estudiar la petición.

Entonces comprobó que la ratio que estaba teniendo el especialista era de un alumno en su periodo semanal, por lo que "no se cumple la normativa" que establece, según la consejera, la atención a los menores en grupos reducidos de tres y cuatro alumnos, pero "no clases individuales o apoyos individuales a un solo alumno". Asimismo, ha añadido que la inspección también detectó que los apoyos educativos de los que dispone el resto de la plantilla "no se están utilizando en favor del refuerzo educativo de los alumnos que los pudieran necesitar".

Ante ello, la Inspección determinó que la solución "no pasa por un especialista más de Audición y Lenguaje", sino por "reorganizar los horarios para que se puedan atender esas necesidades". Tras ello, ha añadido, la dirección del centro presentó su dimisión, que fue aceptada por la consejería y, desde el pasado martes, hay una nueva compuesta por docentes con destino definitivo en el propio centro. "Esperamos que vuelva la normalidad y que se preste un servicio público con diligencia", ha señalado Gutiérrez.

La consejera ha subrayado además que lo fácil para la Administración hubiera sido contratar un especialista más con el consecuente agravio comparativo para el resto de centros. "Nosotros no estamos aquí para esto. Un centro educativo pertenece a todos, todos somos administración, y además en un centro educativo hay que velar por el buen funcionamiento y por la buena gestión de los recursos", ha recalcado. Por su parte, Macías ha pedido a la consejería una rectificación porque "hay los mismos alumnos con las mismas necesidades que el curso pasado" y para así ayudar a la comunidad escolar que trabaja por la inclusión.