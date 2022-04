El Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Mérida ha registrado este jueves una solicitud al equipo de gobierno para que entregue toda la documentación relativa a dos expediente de contratación de mascarillas escolares. Unos expedientes que, según ha señalado su portavoz, Pilar Nogales, han "han llamado poderosamente la atención", y además ha solicitado las facturas y las certificaciones de las obligaciones que debían cumplir las empresas que concurrían a las licitaciones.

Nogales espera que en esta ocasión, la documentación "llegue completa y en un tiempo prudencial", con el objetivo de "comprobar que todo está dentro de la legalidad y no alargar el debate que se pueda desprender de nuestra denuncia", según ha señalado este jueves el PP local de Mérida en nota de prensa.

Por su parte, el presidente de la Junta Gestora Local del PP de Mérida, Miguel Valdés, ha replicado a la delegada de Educación, Susana Fajardo, lamentando que había respondido a sus críticas "con unos criterios infantiles y peregrinos" para "evitar dar las explicaciones oportunas". "Nos acusa de no querer que se realicen los repartos de mascarillas entre escolares", ha señalado Valdés, quien ha reafirmado que "el PP no cree necesario el gasto de 214.000 euros en mascarillas escolares cuando ya no son obligatorias".

En ese sentido, Valdés ha criticado que "cuando más falta hacían las mascarillas escolares, el equipo de gobierno, haya desistido reiteradamente de los procedimientos de contratación, dejando a las familias y a los niños sin este recurso básico para la protección frente al covid en los momentos más críticos de la pandemia". Ha recomendado a Fajardo que "si realmente quiere ayudar a las familias, haga un uso eficiente del dinero público" y compre las mascarillas "a un precio más competitivo y dejando a un lado la propaganda y el autobombo".

Y es que, según los datos que ha aportado Valdés en nota de prensa, en el último contrato suscrito por el equipo de gobierno, el 1 de abril de 2022, las mascarillas quirúrgicas las han pagado a 39 céntimos la unidad, "cuando hoy en día cualquiera en un establecimiento las puede adquirir por 8 ó 10 céntimos". "Con menos criterios de colores, contrastes, texturas, logotipos y mensajitos políticos, en lugar de comprar 550.000 mascarillas quirúrgicas IIR, podrían haber comprado dos millones de mascarillas IIR-3, llegarían más unidades a las familias y además protegen más".