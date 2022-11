Impulsora de la cantera y una de las primeras mujeres de Mérida en ponerse al frente de la autoría y dirección de varios grupos de Carnaval. La emeritense María de los Ángeles González fundó en 1998 el grupo infantil Los Desiguales, germen de la comparsa Las Iguales, y a su vez impulsó a Los Mechas, otra agrupación juvenil que nació en 2002. En su faceta como chirigotera con Los de la Sindi, llegó a colarse en la final del concurso en el teatro María Luisa, templo carnavalero por excelencia en el que se le hará entrega el próximo 26 de noviembre de la Turuta de Oro, un reconocimiento de la ciudad a su extensa trayectoria de trabajo y entrega para contribuir a engrandecer los carnavales emeritenses.

-¿Qué supone para usted recibir la Turuta de Oro 2022?

-Pues la verdad es que ha sido una sorpresa muy grata porque no me lo esperaba y estoy súper agradecida a la gente que lo ha decidido. No creo que esta Turuta de Oro sea una deuda pendiente, ya que al final yo hice todo lo que pude por el Carnaval con mucho gusto, al igual que los vecinos y amigos de la Antigua que a finales de los 80 decidimos unirnos a esta fiesta.

-El nuevo teatro María Luisa será testigo de la entrega de este reconocimiento, ¿qué le parece?

-El teatro María Luisa ha sido nuestra cuna, la bandera del Carnaval para todos nosotros. Tras los años de cierre, poder volver a él para recoger una Turuta de Oro de agradecimiento por todo el trabajo que hice e hicimos será inolvidable. Para mí va a ser un recuerdo imborrable, porque con los años que ha estado cerrado, que me vaya a tocar vivir todo esto me hace sentir muy emocionada.

-¿Cómo fueron sus inicios en el mundo del Carnaval?

-En la Antigua tenía un grupo pequeño de unos 8 o 10 amigos con el que salíamos vestidos. Nos hacíamos los trajes en mi casa con mi madre que era modista. Ya en el centro social de la barriada, en el que se hacían muchas actividades, nos juntamos un grupo de unas 90 personas y salimos vestidos con un traje de dragón con la cresta roja. Llevábamos un bombo y cantábamos algunas canciones. Además, durante un tiempo salimos como pasacalles en el desfile.

-¿En qué momento dio el paso a la autoría de una agrupación?

-Los niños de la Antigua me propusieron en su momento hacer una chirigota cuando por entonces no tenía ni idea de música, de hecho, yo decía que solo sabía bailar y tocar el pito. Al final, se acabaron reuniendo unos 30 niños y empezamos con la agrupación de Los Desiguales. Con los años, se fueron haciendo mayores y como querían montar una comparsa nacieron Las Iguales, y de sus amigos surgieron Los Mechas. Por otra parte, del pasacalles de la Antigua salió la chirigota Los de la Sindi. La verdad es que el centro social de la Antigua ha estado siempre abierto a todo el que ha venido y me enorgullece bastante que todo el que ha pasado por él no haya dejado los carnavales.

-¿Qué ha significado en su vida el Carnaval?

-El Carnaval en su día fue mi vida, porque tuve la suerte de rodearme de mucha gente que lo amaba. Yo de comparsas no tenía ni idea y aprendí de la gente que ya estaba metida en el tema, porque a mí me parecía imposible que pudiera saliera a cantar en una. Para mí, el Carnaval ha sido fundamental porque le dedicaba muchísimo tiempo.

-¿Cómo ve ahora la fiesta?

-El Carnaval de Mérida tiene a día de hoy un nivel muy alto en todas sus facetas. Además, la cantera está resurgiendo en los últimos años y eso es fenomenal. Hay que animar a la gente de la ciudad a salir, pero la idea es que vayan disfrazados, para que se llenen de Carnaval las calles de Mérida.