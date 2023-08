José María Cid Álvarez ‘Chema’ nació en Mérida y se dedica a la reparación técnica de láseres. Hace un mes y medio, sufrió un infarto agudo de miocardio en un viaje laboral junto a su pareja, primero a Miami, y luego a Puerto Rico. Por si fuera poco, posteriormente le sobrevino una neumonía asociada a una bacteria multirresistente que a menudo vive en los quirófanos. Desde entonces, se encuentra ingresado en el Hospital Federico Trilla, en Carolina, una ciudad del país puertorriqueño.

Su pareja, Ana Heredia, no desiste en pedir ayuda para conseguir su traslado a otro hospital español, y, ante la «innación» de los políticos tras casi 50 días, no ha dudado en iniciar una campaña de recaudación de fondos en gofundme.com para poder financiar los gastos médicos de un avión medicalizado, puesto que el seguro que contrataron para ese viaje no cubre sus dolencias.

Así lo cuenta en redes sociales, donde también menciona a organismos públicos como el Consulado de España en Puerto Rico, el ayuntamiento de Mérida y su alcalde, Antonio Rodríguez Osuna, la Casa Real y el Presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez.

La campaña, iniciada ayer por Heredia con el objetivo de 300.000 euros, ha conseguido hasta el momento 1.595 euros. Unos fondos de los que pende la vida de Chema Cid, puesto que solo un avión medicalizado podría traerlo de vuelta a casa. Como explica su pareja, «cada vez que se comparte la campaña, se contribuye a una buena causa».