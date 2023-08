Mérida se vuelca en solidaridad con el fin de a ayudar a José María Cid. El ‘crowdfunding’ (recaudación de fondos) a través de la plataforma GoFundMe para repatriar a este extremeño hospitalizado en Puerto Rico tras sufrir un infarto durante un viaje de trabajo, ya ha conseguido recaudar casi 19.000 euros.

La pareja del emeritense de 47 años, Ana Heredia, no desiste en pedir apoyo para conseguir el traslado de su chico a otro hospital español en un avión medicalizado, pero se estima que son necesarios unos 300.000 euros (el seguro no cubre al completo la cuantía económica), y, ante la «innación» de los políticos tras más de un mes y medio ingresado, no dudó en poner en marcha la citada campaña. Unos fondos de los que pende la vida de Chema Cid, un hombre que se dedica a la reparación y el servicio de mantenimiento de láseres.

Además, Ana Heredia ha solicitado auxilio a diferentes organismos públicos como el Consulado de España en esta isla del Caribe, el Ayuntamiento de Mérida y su alcalde, Antonio Rodríguez Osuna, la Casa Real y el Presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez.

Se puede seguir la evolución de Cid y de la campaña ‘crowdfunding’ mediante la cuenta de Twitter que gestiona Heredia: @NIAMH_AIDAN.