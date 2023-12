El espíritu de la Navidad emeritense se contagia a toda la ciudad. El quiosco de la ONCE situado en la Puerta de la Villa felicita estas fechas tan señaladas con iluminación y con un cupón gigante. Así, cabe recordar que el pasado 15 de diciembre con motivo de las fiestas navideñas la ONCE incorporó a algunos de sus quioscos una decoración especial que acompañará a las luces de la capital regional.

Un cupón gigante del Sorteo Extraordinario de Navidad de la ONCE, bolas de Navidad, estrellas y paquetas de regalo, se han subido al tejado del citado quiosco de la ONCE, desde donde su vendedor "reparte ilusión día a día". De este modo, la ONCE hace su pequeña aportación a la ciudadanía emeritense y felicita de una forma singular estas fiestas, animando, además, a participar con el "hashtag" en redes sociales #ONCEenNavidad, y proponiendo a quien se acerque al quiosco, hacerse una fotografía y compartir la ilusión y la magia de la Navidad.