Llega el Roscón de Reyes de Kinder Bueno y Nocilla a Mérida

Una vez al año no hace daño. El Roscón de Reyes es uno de los grandes placeres de la Navidad, sobre todo si es compartido con familia y amigos. Después de dos semanas de celebraciones, excesos y reencuentros, todavía queda por llegar uno de los dulces más típicos de las fechas navideñas. El sabor de esta masa esponjosa y airada con toques cítricos convence en todas sus versiones.

En Mérida existen multitud de opciones para degustarlo, solo hay que escoger una. Entre los más clásicos destaca el de la Pastelería Marquesa de Pinares, a escasos metros de la Torre Ocaso. Los hermanos Sergio y Daniel Sarabia Fernández son grandes defensores de los métodos artesanales de elaboración. La tradición y el sabor son los mejores legados que han recibido de su madre María del Carmen y de su padre Ildefonso. Ellos pusieron en marcha hace varias décadas esta confitería y actualmente, la segunda generación, cuida con estima de cada paso del proceso. Ver su paso a paso desde la elaboración de la masa, hasta la colocación de la ‘sorpresa final’, ayuda a entender por qué el resultado es tan excelente, y es que el cariño, es su mejor materia prima. Los hacen en distintos tamaños y pueden ser vacío o rellenos (nata, crema y trufa). «Solo en nuestro establecimiento haremos más de 900 roscones. Les gusta mucho a los emeritenses. No hay una casa en la que los días 5 y 6 de enero no tengan uno», comentan Daniel y Sergio. Las colas para hacerse con alguno no cesarán a lo largo de todo el día de mañana.

Como hay para todos los gustos y necesidades, en la Pastelería El Buen Sabor, en la avenida de Marqués de Paterna, son especialistas en roscones de Kinder Bueno, Nocilla, nata, trufa, crema pastelera... son de otro planeta. «Lo que más satisfacción me da es escuchar decir a la gente, lo buenos que están. Cada vez tenemos más demanda. Los hacemos en dos tamaños y la hidratación que tiene la masa proviene del agua de azahar. Son 100% artesanos. En su interior siempre lleva una figurita (quien la encuentra será el rey del día) y un haba (pagará el roscón la persona que le hinque el diente)», manifiesta con una carcajada la propietaria del establecimiento, Rossana Rodríguez Díaz (oriunda de Uruguay).