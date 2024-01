Alcalde de Mérida: "El discurso de que se le va a dar más dinero a los catalanes que a los extremeños es un invento"

Afronta su tercera legislatura con mayoría absoluta y lo hace defendiendo el turismo como una de las bazas de su gobierno y exigiendo a la Junta más inversión presupuestaria para la capital. El alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna (1975), no se anda con tapujos al asegurar que el discurso de que se le va a dar más dinero a los catalanes que a los extremeños es un invento. Además, el regidor pone sobre la mesa en esta entrevista con El Periódico Extremadura una vieja reivindicación de los ayuntamientos, pero va más allá al exigir un pacto de Estado, en el que también participen las comunidades autónomas, para conseguir que los consistorios reciban más financiación del Gobierno central.

--Mérida ha logrado ostensiblemente sus datos turísticos. ¿Cuál es la receta para alcanzar estas cifras?¿Cree que ese modelo pudiera ser exportable a otros puntos del país a tenor de los resultados?

--El éxito fundamental del crecimiento del turismo ha sido haber sido capaces de desestacionalizar el turismo.Es decir, antes sólo había unas fechas concretas: desde Semana Santa hasta el final del Festival de Teatro Clásico. Pero lo que hemos hecho desde el ayuntamiento ha sido programar una agenda de cultura, de eventos y de promoción de la imagen de la ciudad para que durante todo el año haya alternativas, ofertas y experiencias para el turista distintas a las que ofrecen otras ciudades. Me consta que esto no lo hemos inventado nosotros;otras localidades llevan trabajando mucho tiempo para diseñar desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre su ciudad turísticamente y que sea atractiva. Esa es la clave del éxito.

--Y eso se traduce en más de un millón de turistas que han pasado por la capital extremeña durante 2023.

--Más de un millón de turistas. Concretamente hablamos de más de 400.000 entradas vendidas en el circuito monumental del Consorcio, casi 185.000 en el Museo Nacional de Arte Romano de Mérida, según los datos que nos han ido ofreciendo estos organismos. A ello se unen las más de 90.000 personas que pasaron por Emérita Lúdica, que ya se ha consolidado como una fiesta importantísima. Sin olvidar nuestra Semana Santa, que es de Interés Turístico Internacional, nuestros dos meses de Festival Internacional de Teatro Clásico o el Stone & Music, que este año empezará en el mes de junio. Creo que esa es la foto ideal si le sumamos otras fiestas también muy importantes como elFestival de Flamenco o el Mes de la Cultura Gitana. Igualmente, las navidades han empezado a ser dentro de la comarca y de la región unas fechas muy atractivas en el contexto de Extremadura. De hecho, turistas y visitantes han expresado que se trata de una de las mejores navidades de la historia de Mérida. O el Carnaval, que cada año va a más. Es lo que hablaba al comienzo: la desestacionalización del turismo que permite que Mérida haya estado llena todo el año.

--Un asunto que centra con asiduidad el debate político es la aportación que recibe Mérida por ser capital autonómica ¿Estima que esos fondos deberían ser mayores por parte de la Junta de Extremadura?

--Esos fondos vienen marcados en el Estatuto de Autonomía: son dos millones de euros, y al final es una cuestión casi simbólica. Es el reconocimiento por el esfuerzo que hace Mérida por prestar servicios como capital autonómica. En el esfuerzo me refiero a la concentración de manifestaciones o a la prestación de servicios públicos. Creo que es una cantidad adecuada. Lo importante es que las inversiones que Mérida necesita sean financiadas con suficiente dinero por parte de la Junta de Extremadura. El estatuto de capitalidad es más el reconocimiento por esa distinción que una necesidad real.

--Hablando de financiación, ¿qué opina Rodríguez Osuna de la condonación de la deuda a Cataluña y en qué medida cree que eso puede afectar a Mérida y por extensión a Extremadura en su conjunto?

--Todo esto es un debate inventado por el Partido Popular, es una falacia y una mentira. A lo largo de la historia de la Democracia en España, todas las comunidades autónomas han contado con inversión del Gobierno de España. Es decir, Extremadura es, sin duda alguna, la comunidad que por habitante más recibe del Gobierno de España. Por lo tanto, ese discurso de que se le va a dar más dinero a los catalanes que a los extremeños es mentira, es un invento del PP y Vox. La pregunta que ustedes, los periodistas, tienen que hacer es: ¿Cuánto dinero recibe por habitante un extremeño, y cuánto un vecino de la comunidad autónoma de Cataluña? Por lo tanto, es un discurso ficticio. No va a afectar en nada, entre otras cosas porque esas políticas que se van a dirigir van a ser iguales para toda España y lo que no tiene sentido es que la presidenta de la Junta de Extremadura diga que ‘yo no quiero me condonen la deuda’. Eso es una irresponsabilidad. Hay que preocuparse más por Extremadura y por la tierra y menos por hacerle el discurso y el caldo gordo al Partido Popular en el ‘no’. El PP ha perdido las elecciones, ya no está gobernando ni va a gobernar en esta legislatura. Lo que tiene que hacer Extremadura es preocuparse de defender los intereses de la región y, por cierto, de tratar con el mismo respeto a las ciudades de esta región que estén gobernadas por el PSOE. Así que lo que tiene que hacer es mirarse en la horma de su zapato. En vez de estar mirando a la capital española, mirar hacia dentro.

--Mérida acaba de aprobar el presupuesto municipal más alto de su historia: más de 60 millones de euros. ¿Puede detallar qué inversiones y principales obras acometerá con estos fondos?

--Hay una previsión de ejecución de más de 30 millones de euros en este año 2024 y muchas de ellas son obras que ya se han licitado y otras que están en marcha. Hablamos por ejemplo de la Ciudad de la Infancia, que es un proyecto especialmente importante para mí y para mi gobierno, que se va a terminar en este año, o la plaza de Santa Eulalia, o las plataformas únicas de Suárez Somonte y la plaza de Santa Eulalia, los parque infantiles, las nuevas inversiones en infraestructuras deportivas o todos y cada uno de los proyectos que están programados en materia de turismo, como por ejemplo el Cristo Pórtico del Templo de Diana o la mejora de la accesibilidad de la Alcazaba árabe. Todo esto va a cambiar la fisonomía de la ciudad y va a dar un impulso definitivo.Cerrar ese circuito comercial y peatonal accesible va a ser muy importante para mejorar las condiciones que favorezcan el incremento de la hostelería, el comercio y el turismo y, por lo tanto, todo esto va a ser beneficioso.

--¿El aumento de plazas de aparcamiento privado es un lastre para el comercio de Mérida?

--No puede ser que el asunto de los aparcamientos sea un problema para los comerciantes y sin embargo en la hostelería fuera el 2023 el mejor año, el que más se haya facturado, porque las mismas dificultades que tiene la gente para ir a consumir a los bares también la tiene para ir a comprar a las tiendas. Es el mismo servicio. Hay más de 2.000 plazas de aparcamiento en el entorno del centro de la ciudad, de párking privado. Y no puede ser que la gente se queje cuando va a comprar pero no cuando va a un restaurante o a un bar, porque el coche lo tiene que dejar en el mismo sitio. La oposición ha dicho en un momento determinado que el comercio no estaba creciendo y es mentira. Hay 185 licencias más de apertura de establecimientos comerciales en Mérida, de manera que el sector sigue creciendo. Lo mismo pasa con la hostelería;con el consumo en definitiva. El PP dijo en un momento determinado que los aparcamientos son un problema, y no es verdad. Lo que no puede ser es que los aparcamientos no sean un problema para la hostelería, que está llena todos los días, a todas horas o para los espectáculos culturales, y para comprar en el comercio sea lo contrario. ¿Por qué en la hostelería ha sido el mejor de los últimos 25 años desde el punto de vista de la facturación en el conjunto del centro de la ciudad mientras que el comercio se queja de los aparcamientos?

--Usted es firme defensor del municipalismo. ¿Cree que las aportaciones del Estado y de las diputaciones a los ayuntamientos son suficientes teniendo en cuenta los gastos que se se generan y la atención ciudadana que deben prestar?

--Evidentemente. Esta es una reivindicación histórica de la Federación Española de Municipios y Provincias.Hay que aumentar la capacidad de financiación de los ayuntamientos. Es decir, no puede ser que los ayuntamientos en este país estemos soportando competencias impropias. Financiamos políticas educativas, políticas de mayores, políticas deportivas, políticas de transporte público y todo eso sin recibir un euro de transferencia de esas competencias que asumimos. Por lo tanto, toda esa necesidad de mayor financiación debe venir por un acuerdo de Estado en el que los ayuntamientos tengan mayor financiación que la que tienen actualmente, y eso debe responder a un acuerdo que hay que alcanzar entre el Gobierno central, las comunidades autónomas y la Federación Española de Municipios y Provincias.

--Un proyecto que colea en Mérida es el de la azucarera. ¿Si no sale adelante, habría recambio?

--Hay dos proyectos industriales que pueden verse hechos realidad en poco tiempo. Pero como me gusta decir, tanto en estas dos iniciativas como en la azucarera, deben ser los empresarios los que avancen tanto en su desarrollo como en retirarse si consideran que no son viables. Sí tengo esperanza en que haya un desarrollo industrial importante en Expacio Mérida, ya sea con la azucarera como con otro.

--¿Cuál es su modelo político en torno a los impuestos de la ciudad, hay que subirlos o hay que bajarlos?

--Mi modelo en materia impositiva es que se cobre lo justo y necesario para asumir los costes de los servicios. Tiene que haber una corresponsabilidad fiscal. La gente no puede pretender no pagar impuestos y tener servicios. Los servicios se financian. ¿Eso significa que hay que subir la presión fiscal en exceso? No, solamente lo necesario para cubrir los costes de los servicios.

--El PSOE celebrará un congreso para elegir candidato en el primer cuatrimestre de este año. ¿Cuál es su posicionamiento?

--El PSOE necesita estar unido y fuerte para llevar adelante su proyecto político. El gobierno de PPy Vox es un gobierno inestable, es un gobierno que no genera confianza y es un gobierno que no está sabiendo atajar los problemas y dificultades de los extremeños y las extremeñas.Por lo tanto, cuanto antes esté el Partido Socialista en disposición de asumir los retos de ser el relevo en las próximas elecciones, pues mejor para nosotros.