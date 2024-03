El alcalde de Mérida traslada a la Fempex su preocupación por el cambio en el decreto de los planes de empleo

El alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, ha trasladado al presidente de la Federación de Municipios y Provincias de Extremadura (Fempex), Manuel José González Andrade, su preocupación por el cambio que la Junta ha introducido en el decreto que regula los planes de empleo que llegan a los ayuntamientos.

Rodríguez Osuna y González Andrade han mantenido este lunes un encuentro en el Ayuntamiento de Mérida en el que han abordado esta cuestión y también, como ha informado el primer edil emeritense, el voto en contra del PP en el Senado sobre el límite del techo de gasto, lo que va a suponer que los ayuntamientos pierdan "más de 2.900 millones de euros".

"Por tanto, de no haber un voto afirmativo y una modificación de esa regla del techo de gasto, los ayuntamientos, en definitiva, de todos los colores políticos, van a perder dinero", ha condenado Rodríguez Osuna en declaraciones a los medios tras participar en un minuto de silencio en recuerdo a las víctimas del 11M.

Cambio en los planes de empleo

A preguntas de los medios por los asuntos tratados en el encuentro con el presidente de la Fempex, Rodríguez Osuna ha recordado que, "después de mucho tiempo', se había conseguido a través de la Fempex y los ayuntamientos "convencer a la Junta de Extremadura para que los criterios los establecieran cada ayuntamiento en función de la demanda de empleo que tuviera su ciudad".

"Ahora no. Ahora la Junta de Extremadura ha dado un paso más atrás, ha hecho un decreto único en el que todos los ayuntamientos y todos los planes de empleo van a tener obligatoriamente que cumplir los mismos requisitos, unos requisitos preestablecidos. Esto resta autonomía municipal a los ayuntamientos", ha señalado.

"Al haber vuelto atrás en el decreto de la Junta de Extremadura del Partido Popular y establecer unos criterios únicos para todos los planes de empleo en todos los ayuntamientos se resta autonomía municipal y se impide que sean los ayuntamientos, que son los conocedores de las verdaderas necesidades de generación de empleo en su ciudad, porque tienen los datos, los que puedan aplicar esas medidas correctoras que entendemos que son las mejores", ha lamentado.

Por ello, el alcalde de Mérida ha considerado que se ha dado un "paso atrás", ya que no se trata ya solamente de que no haya llegado a día de hoy, aunque se está "a tiempo", ha dicho, la resolución de los fondos incondicionados que permitirán poder sacar ya los planes de empleo, sino que se ha producido un "ataque a la autonomía municipal".

A preguntas de si cree que la Junta está abierta a modificar dicho decreto, el alcalde de Mérida ha indicado que no tiene "información de eso". "De hecho lo han hecho y no han escuchado los ayuntamientos", ha aseverado.

"Ahora son unos criterios únicos para todos los ayuntamientos de Extremadura y eso, no solamente limita la suficiencia y la capacidad de la autonomía municipal, sino que además nos ataca directamente a los problemas que los alcaldes y alcaldesas somos conscientes", ha incidido.

El presidente de la Fempex comparte la preocupación

El presidente de la Federación de Municipios y Provincias de Extremadura (Fempex), Manuel J. González Andrade, ha señalado que en la reunión, enmarcada en la ronda de contactos institucionales que mantiene desde su nombramiento, se ha analizado asuntos que afectan a los municipios de la región y en los que ambos coinciden.

Así, se ha referido al "malestar" por la pérdida, a nivel del país, de 2.924 millones de euros, por parte de los ayuntamientos, debido que el PP ha votado en el Senado en contra del techo de gasto planteado por el Gobierno.

Una merma de recursos que supondrá que los ayuntamientos pierdan dinero y dejen de ofrecer "servicios de calidad, crear más infraestructuras" y atender "mejor" a los vecinos, ha informado la Fempex en nota de prensa.

Otro asunto en el que ambos han coincidido ha sido en "lo negativo" que resulta el recién aprobado Programa de Colaboración Económica Municipal (PCEM) de empleo. Un Programa que supone un "retroceso" y una "pérdida total de la autonomía municipal al encorsetar los criterios de contratación", ha indicado el también alcalde de Olivenza.

Este hecho se superó, ha explicado, el pasado año dándose libertad a los alcaldes para que contratasen en función del desempleo de sus municipios o de la casuística del desempleo de cada uno de ellos.

Ahora, se ha dado un "gran paso hacia atrás" y se ha hecho un decreto en el que "los criterios los pone la Junta" y, por lo tanto, "la especificidad de cada municipio no tiene valor".

"La Junta se olvida de que los alcaldes y alcaldesas somos los que mejor conocemos la cara y las necesidades de las personas desempleadas de nuestro municipio", ha defendido González Andrade.

En esta línea, el presidente de la Fempex ha recordado que la federación extremeña se abstuvo en la aprobación de este PCEM, el pasado mes de febrero, en el seno del Consejo de Política Local de Extremadura, al considerar que "volver a encorsetar con criterios la contratación va en contra de la autonomía municipal".

Subvenciones a organizaciones

Por otro lado, y en otro orden de asuntos, preguntado por las declaraciones del consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social, Abel Bautista, sobre fondos concedidos en materia de cooperación a organizaciones o asociaciones que estarían vinculadas al PSOE, el alcalde de Mérida ha acusado al consejero de cometer una "absoluta irresponsabilidad".

"La Junta de Extremadura de la señora Guardiola ha resuelto esa convocatoria en febrero del 2024, la última. Es decir, la Junta de Extremadura de María Guardiola ha dado dinero a esas organizaciones este año. Por tanto, es una auténtica irresponsabilidad que quiera achacar una resolución que ellos mismos han hecho este año", ha dicho.

En este sentido, Rodríguez Osuna ha planteado que la presidenta de la Fundación Banco de Alimentos de Badajoz, Cristina Herrera, fue delegada del Gobierno con el PP y se ha preguntado si el Banco de Alimentos es un "chiringuito del Partido Popular".

"Lo que hay que tener cuidado son con las palabras que se usan, y no se puede hacer política a costa de todo, y menos de las organizaciones no gubernamentales. Porque recuerdo que esto fue una convocatoria, una convocatoria abierta, donde se presentan todas las entidades y donde resuelven los técnicos. Aquí no hay adjudicaciones de ningún tipo a dedo, resuelven técnicos", ha dicho.

Por ello, el alcalde de Mérida ha insistido en que, si Abel Bautista está "acusando a los funcionarios de algún delito, lo que debe hacer es irse a su casa, porque es un auténtico irresponsable".

"Llevan poco tiempo en política, o al menos poco tiempo gobernando, y cuando aprendan cómo funciona la Administración lo que tienen que hacer es tratar con seriedad, de verdad a los ciudadanos, que no somos estúpidos", ha asegurado.