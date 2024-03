Estas son las actividades de Down Mérida por el Día Mundial del Síndrome de Down

Down Mérida se une a la campaña de Down España con motivo del Día Múndial, que se conmemora este 21 de marzo, con acciones en los soportales del Ayuntamiento de Mérida . Jóvenes y adultos con síndrome de Down y otras discapacidades, junto a trabajadores de empresas públicos y privadas de la capital extremeña, han protagonizado videos para reivindicar más oportunidades de inclusión en el empleo.

La campaña de este año tiene como objetivo llamar la atención sobre las barreras a las que se enfrentan estas personas cuando buscan trabajo, ya que el 95% de ellas no consigue empleo. "Con esta campaña, reivindicamos un cambio necesario en el panorama laboral al que se enfrentan las personas con síndrome de Down y al mismo tiempo queremos agradecer su labor a las empresas que si apuestan por la inclusión", señala la asociación en nota de prensa.

El objetivo de la conmemoración del 21M, es crear el impacto social necesario para seguir ofreciendo una información real del síndrome de Down, fomentar y proyectar una imagen social positiva y de inclusión de las personas con síndrome de Down, mostrando sus capacidades de superación y rompiendo prejuicios. La asociación agradece la colaboración del Ayuntamiento de Mérida y los Centros Educativos de la ciudad en las actividades.

Actividades

21 de marzo

Actividades de sensibilización en centros educativos: IES Santa Eulalia (8 de marzo), IES Albarregas (14 de marzo), Colegio San José de Calamonte (18 de marzo) y Ciudad de Mérida (abril).

Grabación Previa al 21M: Baile Flashmob con empresas privadas y públicas que se emitirá el 21 M.

Actos en la calle