El emeritense Daniel Doncía revoluciona Factor X con su 'Clavaíto'.

Daniel Doncía, el emeritense de 19 años que acudió anoche a Factor X, tal y como adelantó este diario este lunes, ha revolucionado el programa. El joven bailó y cantó 'Clavaíto' de Abraham Mateo, uno de los miembros del jurado, y no dejó indiferente a nadie. Se acercó al jurado durante la actuación y les cautivó. ¿Recibió un 'sí' de Vanesa Martín, Lali Espósito, Willy Bárcenas y el propio Abraham Mateo?

Antes de salir, le preguntaron sobre el artista con el que formaría equpipo: "¿A quíen le dirías que sí?", a lo que respondió: "Hombre, yo esto lo traigo para Abraham Mateo". La primera en intervenir después de verle comerse el escenario fue Lali Espósito, que le felicitó por "ese desparpajo y ocupar todo el escenario". El segundo fue Willy Bárcenas, que hasta bailó bachata con el emeritense y después, Abraham no dudó en salir a cantar con él.

"Para mí tienes algo magnético que me lleva a querer mirarte, pero vocalmente igual tendrías que encontrar un registro. Me pareces un personaje con un desparpajo increíble", le dijo Vanesa Martín. "A mí me parece que quedan por pulir cosas pero es cuestión de tiempo y trabajo. Lo importante lo tienes", recalcó Willy. "Agradezco muchísimo que nos divertiste", continúa Lali Espósito. "Coincido con que eres un diamante en bruto y se puede hacer gran trabajo; la parte negativa es que vocalmente te mantuviste en un lugar", aseguró Espósito. Llegó el turno de Abraham: "Se te ha visto como un toro en el escenario. Yo solo te puedo dar las gracias. No hemos visto a nadie en esa actitud tan arrolladora", resaltó. "Para mí es un 'sí' clarísimo", zanjó Mateos. "Te ganaste mi corazón, para mí es un 'sí'", dijo Lali; "para mí es un 'no'", señaló Bárcenas. Por último, Vanesa Martín con un 'sí'.