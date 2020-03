Aldea Moret solicita cuatro radares para frenar las carreras de coches

Aldea Moret exige una solución a las carreras de coches nocturnas que sufren a diario en la barriada. No es la primera vez que se denuncia esta circunstancia pero el problema es que la situación no cesa. «No matan a nadie porque el destino no quiere», aseguran los vecinos del barrio. De hecho hace dos semanas un vehículo atropelló a un vecino a la entrada de la barriada debido precisamente a que circulaba a gran velocidad (sufrió traumatismos que le matuvieron ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos). Y es que muchas veces ni siquiera son carreras de coches propiamente dichas, sino que los conductores, casi siempre a bordo de vehículos de alta gama, cogen velocidades muy altas y realizan derrapes en la rotonda de acceso a la barriada, en la avenida de la Constitución. Los incidentes se incrementan con la llegada del buen tiempo y durante el verano.

Como medida preventiva solicitan la instalación de cuatro radares fijos que controlen a los conductores las 24 horas del día en la avenida de la Constitución y en Río Tinto, donde se concentran estos incidentes. El ayuntamiento anunció el domingo que había adquirido un cinemómetro láser (un radar) que comenzará a utilizarse esta semana precisamente en Aldea Moret y en Mejostilla. Los vecinos cree que necesitan un control constante. «En la avenida hay pasos de peatones elevados pero ni siquiera los respetan. Tienes que cogerlos en segunda pero estos conductores los pasan a 80 kilómetros por hora, la situación es complicada», explica el presidente de la asociación sociocultural de Aldea Moret.

«Con un radar móvil aquí no solucionamos nada porque tendría que estar las 24 horas para cazar a los que incumplen», afirma el presidente de Santa Lucía, Javier Moreno. La problemática también afecta a esta parte del barrio. Los vehículos que circulan a altas velocidades por la avenida de la Constitución suelen realizar el cambio de sentido invadiendo la mediana, poniendo así en peligro a los peatones que en ese momento estén cruzando por el paso de peatones. El presidente de esta zona de la barriada, Javier Moreno, ya ha solicitado por escrito, en numerosas ocasiones, la instalación de pivotes que impidan el acceso a los coches.

Moreno también ha pedido mejoras en el paso de peatones de acceso a la barriada, donde pide que se incorpore iluminación y se dote de badenes que obliguen a frenar a los vehículos que acceden al barrio desde la avenida Juan Pablo II. Hoy mantendrán una reunión con el alcalde, Luis Salaya, al que trasladarán también todas estas peticiones.