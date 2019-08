Las familias cacereñas, entre las que menos gastan en bares y restaurantes

¿Y del servicio no hablamos?. Buena culpa la tienen los hosteleros y el personal, que se dedican a atender bien a sus amigos y al resto ignorarlos, señores.. el dinero de todo el mundo vale igual y a sus "parroquianos" los tienen seguros, cuiden y mimen al resto, hagan el favor. Me ha pasado de ver como al amiguete le ofrecen "que te pongo de aperitivo.." y a mí la caña o el café solo. Obviamente no he vuelto a esos establecimientos.. y son ya unos cuantos.