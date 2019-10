El modificado del proyecto de la ampliación del parque del Príncipe irá a comisión

El modificado del proyecto de ampliación del Parque del Príncipe, que aumentará en 300.000 euros el presupuesto inicial previsto de 3,89 millones de euros, pasará por comisión informativa «en las próximas semanas», según avanzó ayer el alcalde de Cáceres, Luis Salaya, quien no aclaró si el dinero se incorporará del programa de Estrategia de Desarrollo Urbano, Sostenible e Integrado (Edusi) o de fondos propios de las arcas municipales. «Hay muchas posibilidades de que tenga que ser de recursos propios porque el parque se tiene que acabar porque si no, habría que devolver los fondos que ya se han recibido», explicó Salaya, que aseguró que él personalmente ha analizado la ampliación del presupuesto y «está plenamente justificado» porque el proyecto era «malo» y «una chapuza», dijo. El proyecto no recogía todos los inconvenientes que podían surgir a lo largo de la obra, algunas de ellos cuestiones «básicas», precisó.