Nevado: “El artículo de Rosa Montero es fruto de la ignorancia sobre Cáceres”

Sra. Nevado no he podido leer el artículo de Rosa Montero; lo que si puedo decir es que Cáceres ha sufrido un gran retroceso: una ciudad sucia, una ciudad que huelen los contenedores, con poca oferta cultural, con arranque masivo de arboleda, cierre de comeercios, ... Por poner un ejemplo, ahora que es una época de muchas visitas, vas paseando y tenemos una luminación penosa. Eso sí nos preocupamos por las cuatros calles en la que vd. está vinculada y en la que la mayoría son sus votantes. Yo he residido por el Rodeo, nueva zona, y la antigua zona por la que tenía que pasar, bloques de ferroviarios y de los funcionarios del INP. es penoso, zona en la que concentran un gran número de jóvenes y no tan jóvenes con hábitos pocos saludaables, en lugar de urbanizar , arrancaron las baldosas y pusieron cementos, ignoro los motivos por los que los propietarios no se han quejado. Y así podiamos seguir. Señora Nevado de lo que está pasando en Cáceres tiene vd. mucha culpa, los primeros 4 años de su Gobierno estaba más tiempo en Madrid que en Cáceres- Usted empezó con la "puñet... mina de litio", no me fío. Y a nivel Autonómico todos los partidos. Que tienen que decir. Todos los extremeños deberíamos tomar nota de cara a las próximas elecciones: menos promesas y más hechos.