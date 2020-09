La percusión y la resonancia son las claves

El XXII Ciclo de Música Contemporánea arranca hoy en Malpartida de Cáceres con el debut conjunto sobre un escenario español del trío luso Adriana Sá, Ricardo Jacinto y Yaw Tembe, que interpretarán Coral furtivo. El concierto, como el resto de propuestas del ciclo, está centrado en el sonido y la resonancia, una de sus propiedades. Adriana Sá empleará para ello un instrumento autoconstruido, controlará el software, así como un dispositivo de percusión lumínica que usa luces estroboscópicas. Ricardo Jacinto es un maestro del violonchelo electrónico y empleará objetos cotidianos también con propiedades resonantes. Cierra la terna Yaw Tembe, un trompetista de larga trayectoria. El concierto comienza a las 21.00 horas y es necesario inscribirse previamente.

Mañana viernes 18, a la misma hora le toca el turno a una formación extremeña Ensemble Sonido Extremo con su propuesta Flux Us, You? Who is Us?. Una hora antes sus componentes mantendrán un encuentro didáctico con el público. Harán una mirada al renacimiento, junto con obras vinculadas al fluxus y compositores actuales. El sábado 19 la percusionista pacense Carlota Cáceres presentará De lo obvio a lo obtuso. Alfredo Flores, director y coordinador del ciclo, explicó ayer durante la presentación que a Vostell le hubiera gustado mucho la presencia en el ciclo de dos formaciones extremeñas especializadas en experimentación sonora.

El plato fuerte de este año es Ingar Zach, percusionista noruego de proyección internacional, que el viernes 25, tras el encuentro con el público, interpretará Reflexiones, una serie de solos de percusión. Ha realizado más de 60 grabaciones de sus composiciones.

Cierra el XXII Ciclo de Música Contemporánea Trío Zukan, una formación vasca que mezclará instrumentos tradicionales como el chistu con propuestas vanguardistas. Maider Múgica, Adjunta a Dirección y Coordinadora Artística del Centro Nacional de Difusión Musical (CNDM), destacó que ésta es la cuarta temporada del ciclo en coproducción y la presencia de músicos locales de prestigio así como el carácter transfronterizo de algunas propuestas y la intervención de nuevas generaciones .

Miriam García, secretaria general de Cultura de la Junta, comentó el esfuerzo que ha supuesto la organización del ciclo de referencia de música contemporánea en Extremadura en las actuales circunstancias. «Tenemos por delante dos semanas de vanguardia musical y también de aprendizaje», explicó.

A la presentación asistieron además, José Antonio Agúndez García, director del Consorcio del Museo Vostell-Malpartida, y Alejo Hernández Lavado, presidente de la Asociación de Amigos del Museo (en la imagen).

Esta edición está coproducida por el Centro Nacional de Difusión Musical, (unidad del INAEM, Ministerio de Cultura y Deporte), el Consorcio Museo Vostell Malpartida, la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes de la Junta de Extremadura y el Ayuntamiento de Malpartida de Cáceres, y cuenta con la colaboración del CEMART-Centro de las Artes Escénicas y de la Música de Extremadura, el Gabinete de Iniciativas Transfronterizas, Amigos del Museo Vostell Malpartida, el Instituto Camões, el Institutd’Estudis Baleàrics y Cafetería-Restaurante Museo Vostell.