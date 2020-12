Sanidad no tomará por ahora medidas extraordinarias, aunque preocupan los datos

Por ahora no habrá medidas extraordinarias para Cáceres, ni un cierre perimetral ni la suspensión del plan de Navidad. Desde la Consejería de Sanidad se remitió este viernes a las decisiones del consejo de gobierno de la Junta, que ha mostrado su preocupación por los datos de Cáceres, pero sin aplicar cierres perimetrales de la población ni otras medidas extraordinarias. Por ahora se esperará a conocer la evolución de la enfermedad en la localidad y se apela a la responsabilidad de la población para que se cumplan las normas para prevenir los contagios.

Por la consejería se recordó que una posible suspensión del plan de Navidad, que flexibiliza las medidas de contención de la enfermedad, solo se aplicaría para toda la comunidad autónoma. El listón se ha puesto en los 250 casos por cada cien mil habitantes, dato referido a la incidencia acumulada de nuevos contagios en un periodo de14 días. En Cáceres se está por encima de esa barrera, se superan los 300, pero en el global de la comunidad autónoma aún se está lejos de los 250.

Los nuevos contagios de coronavirus en la localidad se han disparado en los tres primeros días de la semana (44 el lunes, 47 el martes y 54 el miércoles) y la incidencia acumulada de los últimos 14 días es de 330 casos por cada cien mil habitantes. Con esos números sobre la mesa, el portavoz del gobierno local, Andrés Licerán, no descartó este viernes que se tuvieran que adoptar medidas extraordinarias en los próximas horas o días. De momento a corto plazo no habrá esas medidas extraordinarias por lo añadido por parte de la consejería. Lo que pase en los próximos días dependerá de la evolución de los datos.

El portavoz del gobierno, que calificó la situación del coronavirus en la ciudad de "muy preocupante", hizo un llamamiento a la ciudadanía para que en estas fechas "reduzca la movilidad en las posibilidades que tenga" y recomendó que se evite la celebración de comidas de empresa o participar en las tradicionales cañas de nochebuena.

Fue un mensaje en la misma línea que lanzó la junta directiva de colegio de médicos en un comunicado, "apelamos a la responsabilidad del ciudadano" que tiene que entender "que esta navidad no puede ser como la anterior, sino más tranquila y silenciosa porque el virus es impredecible". Desde la junta directiva del colegio se insiste en que "se extremen las precauciones" porque "relajarse demasiado rápido y en exceso es un riesgo". El colectivo de sanitarios no quiere «desescaladas prematuras o que se levanten las restricciones antes de tiempo porque esto "pude encaminarnos a una tercera ola en el mes de enero, cuando aún no nos hemos recuperado de la segunda".