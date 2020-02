Vecinos y afectados llevan a la Asamblea su preocupación por la sanidad cacereña

La situación que vivimos los cacereños en sanidad ya no se puede consentir. Necesitamos una solución urgente porque hay gente que lo está pasando mal». Lo dice el presidente de la agrupación vecinal cacereña, José Alberto Iglesias, que ayer se reunió en Mérida con los representantes de los partidos políticos en la Asamblea de Extremadura. En el encuentro, al que acudieron también miembros de la plataforma Deficiencias SES Cáceres, recién creada, la Confederación de Asociaciones de Vecinos de Extremadura y de la confederación estatal, les trasladaron el malestar de la ciudad por «el desmantelamiento de los servicios».

La reunión se pide precisamente tras el anuncio del cierre del servicio de Cirugía Vascular, que ha sido el último revés que ha sufrido el área de salud de Cáceres, pero la situación se remonta ya a tiempo atrás. El servicio no se presta desde octubre porque los cuatro especialistas de plantilla están de baja médica y el Servicio Extremeño de Salud (SES) no encuentra sustitutos en toda España. «No puede ser que se estén desmantelando servicios. Y lo peor de todo es que vemos que los problemas se van agravando y no se soluciona nada. A nosotros nos dan igual los problemas internos que haya, el SES lo que tiene que hacer es afrontarlo y solucionarlo», añade Iglesias.

No les convence la decisión que ha tomado el consejero de Sanidad, José María Vergeles, de derivar a los pacientes de esta especialidad a Badajoz para arreglar de manera provisional el problema. Además a la ciudad se trasladarán cirujanos de otras áreas de salud dos días a la semana para pasar consulta, pero aquí no se atenderán ni Urgencias ni se llevarán a cabo operaciones de lista de espera, que están suspendidas. Desde octubre en Cáceres no se pasa consulta y hay enfermos que llevan meses esperando una cita.

Es el caso de José Antonio Ayuso, tesorero de la agrupación vecinal, que sufrió una trombosis en 2009. «Llevo dos años esperando a que me vean. Ahora me han suspendido el tratamiento que tomaba sin avisarme y estoy sin medicacion porque no hay médicos para atenderme», explica.

El primer encuentro que mantuvieron ayer fue con el grupo parlamentario socialista, en el que fueron recibidos por Catalina Paredes. Después se reunieron con Encarna Martín, de Ciudadanos, y también con Cristina Teniente y Elena Nevado, del PP, e Irene de Miguel, de Unidas por Extremadura. A todos les han solicitado lo mismo: Que intercedan para que se reabra el servicio de Cirugía Vascular y para que se contraten más anestesistas (según explican los vecinos, debido a la escasez de estos especialistas, se están suspendiendo intervenciones quirúrgicas y no funciona al completo la Unidad del Dolor).

OTRAS REIVINDICACIONES / También que trabajen para que se acorten las listas de espera en todas las especialidades (constanmente, añaden, se están retrasando citas de muchos servicios: Alergología, Dermatología, Traumatología,...) y que se dote al área de salud de Cáceres de un área de Maxilofacial. «No entedemos cómo en Cáceres no puede haber este servicio, nosotros no queremos que nos atiendan en Badajoz, queremos tener estos servicios en nuestro área de salud», insiste el presidente de la agrupación vecinal, José Alberto Iglesias.

Sus palabras las suscribe Raúl Gallego, miembro de la plataforma Deficiencias SES Cáceres, que también asistió a las reuniones. «Todos están muy interesados en que se arreglen los problemas pero no nos dan soluciones, muchos nos decían que había temas que teníamos que hablar directamente con Vergeles (el consejero de Sanidad)», añadió Gallego.

Reivindicaron además que se agilice la construcción de la segunda fase. Según la previsión del Ejecutivo autonómico durante este año se podrá licitar la obra, con el objetivo de poder comenzar a construir durante el 2021. «Vergeles nos dijo que se iba a empezar a construir a finales del 2020. Vemos que estamos otra vez igual que con la primera fase y no se puede consentir», añade José Alberto Iglesias.

Ante esta situación, y debido a la falta de soluciones para arreglar los problemas, han convocado una concentración el próximo 21 de febrero. Ya han solicitado los permisos. Se celebrará ante la gerencia del SES, en la calle San Pedro de Alcántara (la hora está aún por confirmar). Vecinos y afectados animan a los cacereños a unirse y se plantean llevar a cabo una manifestación más adelante.