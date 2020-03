El ayuntamiento discrepa con el INE por los datos sobre el padrón de habitantes

El Ayuntamiento de Coria ha expresado, a través de una nota, su discrepancia con los datos aportados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) en lo que se refiere al padrón de habitantes a fecha 1 de enero de 2020. En el escrito, el consistorio expone que según el INE, Coria y sus pedanías registran 12.443 habitantes, de los cuales 11.435 corresponden a Coria, 668 a Puebla de Argeme y 340 a Rincón del Obispo. Sin embargo, el ayuntamiento asegura que estas cifras «no son las reales, ya que por motivo de baja laboral de un trabajador del ayuntamiento no se han podido contabilizar los más de 30 nacimientos registrados en los últimos meses». Una situación que ha originado que estos nacimientos no se hayan comunicados al INE.

Además, desde el consistorio también se discrepa en lo que concierne a los ciudadanos extranjeros que en la actualidad la localidad cauriense cuenta con unos 30 y «algunos no han renovado su tarjeta de residencia -los extranjeros comunitarios deben hacerlo cada cinco años y los no comunitarios cada dos- por lo que al no renovar dicha tarjeta el INE no los contabiliza, a pesar de residir en la localidad», aclara el consistorio. Por tanto, se recalca que Coria «no ha perdido habitantes, sino que se mantiene o incluso ha podido ganar población». Finalmente, desde el ayuntamiento se apuesta por políticas estructurales enfocadas al crecimiento de los pueblos.