Gobierno y oposición polemizan por una ayuda del centro de día de Coria

El Ayuntamiento de Coria ha criticado al grupo municipal socialista después de que su portavoz, Héctor Lisero, solicitara al gobierno local del PP que gestionara la adquisición del equipamiento del nuevo centro de día con unos 200.000 euros.

Sobre este asunto, en concreto el alcalde, José Manuel García Ballestero, aclaró que la subvención recibida por parte de la consejería de Sanidad y Políticas Sociales de la Junta de Extremadura «solamente puede destinarse a la finalización de los trabajos del centro y no para la compra de equipamiento». El alcalde además detalló que la subvención a la que concurrió el ayuntamiento constaba de cuatro categorías, entre las que se reflejaba la de finalización de obras inacabadas y precisamente, fue para esta línea de actuación por la que se optó.

Por este motivo, el alcalde, ayer, criticó las declaraciones del portavoz municipal socialista. «Le recomiendo que se documente más sobre los asuntos que atañen a la población de Coria y no hacer declaraciones en un tema tan delicado como es el centro de día, es una vergüenza que el Lisero aún no se haya enterado de que lo que está pidiendo sería prevaricación ya que no se puede emplear un dinero de una subvención que está destinado a la finalización de unas obras para el equipamiento de un centro de día ya terminado», afirmó.

Respecto al centro, que lleva una década desde que se inició su construcción y ha pasado por distintas dificultades como ha sido la falta de financiación, hasta hace poco se han terminado los trabajos de remate de las zonas interiores del edificio. Ahora, queda pendiente dotar de equipamiento un edificio que espera ofertar más de un centenar de plazas para personas mayores.