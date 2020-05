Risto Mejide carga de nuevo contra el Gobierno: "Yo alucino. Nos vuelven a tratar como a menores"

Risto Mejide es conocido por no andarse con rodeos y manifestar todo lo que no le parece bien de los políticos. En esta ocasión, el publicista ha vuelto a cargar contra el Gobierno en 'Todo es mentira' por unas declaraciones de Fernando Simón sobre la gestión de la crisis del coronavirus.

Las críticas surgieron a causa del comentario del Coordinador de Emergencias y Alertas Sanitarias al asegurar que no desvelaban los nombres del comité de expertos que deciden el paso de las comunidades a una nueva fase de desescalada para evitar presiones. Risto no dudó en hacer referencia a ello en su programa: "¿Lo habéis oído bien? Un análisis así no se sostiene".

El presentador puso en duda la veracidad de la declaración del médico: "Decir que alguien que se ocupe de una función pública recibirá presiones que le impedirán trabajar en libertad, ¿significa que todos los que tenemos ahí no trabajan en libertad?", se cuestionó en el programa de Cuatro.

El juez de 'Got Talent España' acusó de nuevo al Gobierno de tratar de forma infantil a la población con sus mensajes: "Nos vuelven a tratar como menores". "¿Qué es esto? ¿Qué no somos mayorcitos todos? Es que yo alucino", finalizó diciendo, mostrándose claramente enfadado por el asunto.