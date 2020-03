Tom Holland, a falta de huevos, compra una gallina

El actor Tom Holland, conocido por su papel de 'Spider-Man', se ha hecho con una gallina ponedora para pasar la cuarentena del coronavirus. El motivo, tal como lo ha explicado él mismo, es que no quedaban huevos en el supermercado.

El intérprete, que durante las últimas semanas promocionó el filme de animación 'Onward', se encuentra muy preocupado por la pandemia del coronavirus e incluso ha admitido que está "muy enfermo" por lo que se ha autoimpuesto una cuarentena voluntaria para superar su malestar, sin confirmar si ha dado positivo o no en el COVID-19.

Parece ser que al joven se le complicó la situación cuando fue al super del barrio y descubrió que algunos alimentos básicos comenzaban a escasear... de hecho, como no pudo comprar huevos, se le ocurrió comprar una gallina. "Debido a lo que está sucediendo, los supermercados están vacíos y no pudimos encontrar los huevos, no había. Así que para resolver el problema, pensamos en convertirnos en una fuente de huevos y compramos esta gallina", ha asegurado en un vídeo que ha subido una fan a Instagram.