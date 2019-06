Alberto Moreno: «Es una equivocación querer imitar a un genio»

‘Ódiame’, ‘Algo de mí’, ‘Y no te enteras’, ’Te tengo que queré’, ‘Tan cerca de ti’, ‘Soy lo prohibido’, ‘Yo soy yo’… Todos estos títulos de canciones destilan drama, pasión, amor, odio…, pero también el compás de la rumba flamenca del gran Bambino. El artista de Utrera que lo conoció todo, lo vivió todo, y acabó sus últimos días como muchos otros artistas, cuidado por los suyos, y recordado por todos. Un grande que ahora, podemos sentir más cerca, desde que al artista Alberto Moreno (Ceuta, 1982) ha integrado sus canciones en un repertorio único. Único, porque no solo se trata de cantar, sentir y compartir todo lo que ofrece Bambino, sino de ofrecerle al aficionado el mismo acompañamiento que durante años se mantuvo al lado del artista de Utrera: Los Hermanos Moncada. Manuel Moncada, percusionista, acompañó a Bambino desde 1978 a 1987 y su hermano, José Luis, los mismos años en la guitarra. A los aficionados a la canción aflamencada quizás ahora el nombre de Moncada no les suene demasiado, aunque el autor de la letra de ‘Esta cobardía’, de Chiquetete, haya estado en nuestra memoria musical desde hace mucho. En este ‘Tributo a Bambino’ les acompaña además en el baile, Rosa Borrachero; pero no se engañen, el Tributo, todo, está perfectamente engarzado por la sinceridad de Alberto Moreno. Un artista que presenta sobre el escenario lo que es: honestidad en la copla, amor a una Extremadura que siente como suya, verdad dentro y fuera del escenario, y sobre todo, unas vivencias personales en el mundo de la copla que hacen únicos sus montajes, sea conferencias musicales, obras teatrales, o coplas en programas de máxima audiencia. Él, que siempre tuvo la bendición de muchas tardes en Málaga con Marifé de Triana, entre otras grandes, tiene la potestad para hablar de ello. Aunque pocas veces alardee. Tenemos suerte en Extremadura. La copla se renueva, vuelve con fuerza. Bienvenido, Alberto Moreno.

—¿Por qué Bambino?

—Se cumplen 20 años de su muerte, y lo que he hecho ha sido crear un espectáculo en torno a sus creaciones. Yo siempre he cantado sus temas, pero nunca lo he imitado. Es una equivocación querer imitar a un genio. Yo soy yo haciendo las canciones de Bambino, haciéndole un homenaje a un genio que inventó la rumba flamenca, la rumba dramática y que hacía en el escenario lo que le daba la gana, y además, todo esto aderezado con esa suerte tan grande que he tenido de tropezarme en el camino con los músicos que iban con él.

—¿Cómo fue ese encuentro?

—Yo llegué a Madrid hace unos 8 años y necesitaba un guitarrista para un festival, ¡y no tenía tocaor! He vivido muchos años en Málaga y no conocía a nadie en la capital. El mío de Málaga no podía subir…, así que, una amiga me pone en contacto con José Luis Moncada, el hijo del que escribió, ‘Esta cobardía’, de Chiquetete. Él comenzó a contarme su experiencia con Bambino, sus giras internacionales…, fue así como surgió la necesidad de hacerle un tributo a Bambino, porque nadie hasta la fecha lo había hecho. Ahí empecé a investigar, a prepararme…, hasta que ha salido.

—¿Qué ha aprendido de los Moncada y de Bambino?

—Mire, le voy a decir una cosa que siempre me dice José Luis: ‘Yo cuando te toco la guitarra siempre siento un cosquilleo de emoción, ¡porque nunca sé por dónde me vas a salir!’ eso, ¡me lo repite mucho!

—¿Y esa improvisación no le hace recordar a Bambino?

—Sí, en eso sí. En el hecho de que tras ensayar, salgamos al escenario y yo, sobre la marcha, lo haga todo distinto…, eso sí lo hacía él…, pero no me ha dicho nunca que le recuerde en el tono de voz, porque yo no me parezco a Bambino cantando.

—Cuénteme como es este ‘Tributo a Bambino’…

—Yo he querido llamarlo ‘Tributo a Bambino. 20 años de leyenda’ y en la primera parte hago los temas clásicos de él, introduciendo algunos que son menos conocidos como ‘Advertencia’ que se la hizo Juan Solano. La segunda parte es una reflexión que me hice un día: ¿qué hubiera hecho hoy en día Bambino si viviera? Como él cogía todos los temas de Camilo Sesto, Raphael…, y los metía por fiesta…,¡es lo que he hecho!. La segunda parte canto temas de Amaral, Antonio Orozco, Pastora Soler… y todo metido por rumbas y bulerías que es lo que hubiera hecho Bambino.

—¡Qué bonito Alberto!

—Es la segunda parte que he bautizado como ‘Bambineando’. Investigando al personaje llegué a la conclusión de que él hubiera cogido siempre temas ‘que te pincharan’, con letras, que como él, se pudieran ‘decir bien’ a pesar del ritmo que llevaran… para pellizcarte el corazón. ‘Sin ti no soy nada’, ‘Aprendiz’, ‘Por si lo volvieras’, ‘Mi soledad’. Y todo esto.., con las de siempre: ‘No me des guerra’, ‘La Pared’, ‘Payaso’…, y un tema que es con el que cierro la primera parte que no es muy conocido que es ‘Se me ha olvidado’ y que se la escribió Moncado para el último disco. Es el tema que me parece más oportuno para finalizar esa parte.

—Es un tributo a Bambino pero también es la apertura a nuevos caminos, nuevos estilos y musicalidades…

—Si lo ve así…, yo no sé si estoy abriendo una nueva puerta…, con el Tributo sí porque fue hacerlo y salir muchos otros artistas con la misma idea, como estamos viendo, pero la verdad es que me siento orgulloso.

—¿Se siente orgulloso de que haya competencia?

—Sí, mucho. La competencia vista de una forma bonita y sana no es fea, no hace daño.

_¿Qué ha aprendido de Bambino?

—He aprendido de Bambino a hacer lo que me dé la gana sobre el escenario, porque esa es una manera de disfrutar. Cantas para ti, y eso me ha hecho crecer. Yo hace unos años hubiera sido incapaz de echarme una pataíta por bulerías en un escenario, era muy serio, muy correcto… y ya no. En ese sentido ya me defiendo mucho más. La figura de la bailaora Rosa Borrachero también enriquece todo esto. Nos compenetramos a la perfección. Aunque sea un tributo a la figura de Bambino, yo no hago lo que hacía él.

—¿De dónde venía antes de llegar a Bambino?

—Bueno, ¡hago muchas cosas! Estoy con la obra de teatro, que es un musical, ‘Pasaporte a Nueva York’, también sigo con mis conferencias cantadas, porque yo vengo del mundo de la copla, y las hago de tres temáticas diferentes: dedicadas al toro ‘Coplas de Grana y Oro’, otra que es un genérico de la copla en la que empezamos hablando desde el siglo XVIII, que es cuando nace la tonadilla escénica, lo que hoy conocemos como copla, que no es copla que es canción española…, También tenemos otra dedicada a la mujer en la que se describen, a través de diferentes figuras de la copla, diversos perfiles y universos femeninos.

—¿Y Alberto Moreno?, ¿Dónde se siente más a gusto?

—¡Encima de un escenario!, ¡en un escenario, siempre!.