Los looks más extravagantes del MTV Music Awards

Rosalía ha sido la gran protagonista de la 36ª edición de los MTV Music Awards. La artista catalana, se ha llevado los galardones de mejor vídeo latino y mejor coreografía por su canción 'Con Altura' con el colombiano J Balvin, lo que la ha convertido en la primera artista española en ganar una estatuilla del 'Hombre de la Luna'.

La cantante no fue la única que dejó con la boca abierta a todo el planeta. Los excéntricos looks de artistas e invitados son ya un clásico de la gala. En esta edición, la alfombra ha visto desfilar a un complemente peculiar: la serpiente. La cantante H.E.R y la youtuber Tana Mongeau aparecieron en la gala con ese reptil entre las manos, algo que les ha costado numerosa críticas.