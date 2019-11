Adiós de Calderón

El baloncestista extremeño José Manuel Calderón se retira. El deportista villanovense anunció ayer que dejará las canchas como jugador profesional, pasando a los despachos, donde ocupa ya el cargo de asistente especial de la directora ejecutiva del Sindicato de Jugadores NBA, Michele Roberts, en Nueva York.

Se va el mejor deportista extremeño de siempre y lo hace a los 38 años, tres meses después de que este diario apuntara que se estaba planteando esa opción seriamente. Su historial es tremendo, iniciado en el Doncel y en la selección extremeña y con Jesús Luis Blanco como uno de sus valedores principales. Nadie lo hubiera pronosticado después: dos platas y un bronce en Juegos Olímpicos, un mundial, un oro, dos platas y un bronce en Eurobasket; además de un campeonato de Europa junior con una generación de oro. A demás, conquistó una Copa del Rey con el Tau.

En la ACB su primer gran partido fue en el Multiusos, ante el extinto Cáceres CB: el serón, soberbio, hizo 25 puntos para liderar la remontada con el entonces Proaguas Alicante (75-89). Había nacido una estrella. Desde ahí fue todo rodado.

Además, fue el primer jugador español en ganar un partido de playoff en la NBA, y el con mejor porcentaje de triples an la temporada regular NBA 2012-13; así como ostenta el récord histórico de porcentaje de lanzamientos libres. Fue en la 2008-09.

En 2016, recibió la Medalla de Oro de la Real Orden del Mérito Deportivo tras haber recibido en 2007 la de Plata. Con la selección española estuvo presente en 193 partidos. Ha sido también Medalla de Extremadura y Premio Especial de El Periódico Extremadura en su gala anual de 2010.

El inicio NBA / El extremeño llegó a la NBA en agosto de 2005, procedente del Tau, con el que acababa de perder en la final de la Euroliga ante el Maccabi Tel Aviv.

Se fue a los Toronto Raptors, donde militó hasta 2013. Luego pasó a Detroit Pistons (2012-13), Dallas Mavericks (2013-14), New York Knicks (2014-16), Los Ángeles Lakers (2016-17), para concluir con Atalanta, Cleveland y, de nuevo, Detroit.

Calderón ha apurado hasta el final. Tras no encontrar equipo esta campaña y haber concluido con éxito su campus en Badajoz, se mudó con su familia este verano a Nueva York, iniciando ya a pensar en la retirada profesional. Será a partir de ahora el contacto de Roberts con todos los jugadores de la NBA (NBPA).

Su nuevo trabajo en la NBPA tendrá como objetivo ser el enlace que Roberts pueda tener en todo momento para trabajar y conocer de manera directa todo los relacionado con las necesidades e inquietudes de los jugadores, informa Efe.

NUEVO DESTINO / Desde hace varias semanas, Calderón ya acude a las oficinas del sindicato en Nueva York los lunes y martes por la mañana, se une a Roberts y su equipo de alta gerencia en sus reuniones de planificación y registros departamentales. Durante sus primeras dos semanas en el trabajo, ha hecho apariciones regulares para conocer a todos los nuevos compañeros tanto en las reuniones como en los momentos de socializar. «Nunca he trabajado en una oficina», reconoció Calderón en su momento: «Salí de mi casa cuando tenía 13 años, era profesional a los 17 y he estado jugando baloncesto desde entonces. No había tiempo para una oficina».

La familia siempre ha sido clave para él. Ahora también: a la hora de hacer el cambio radical, José Manuel Calderón considera que su puesto en el sindicato de jugadores será lo mejor también para su esposa Ana y sus tres hijos menores de 10 años. Con ello descartaba, como ya anunció en entrevistas como la concedida a este diario el pasado verano, que volviera a España a vivir, al menos de momento.

La oficina de la NBA también lo contacto, pero Calderón concluyó que necesitaba una posición más flexible mientras hacía malabares con sus responsabilidades, que incluyen dirigir su propia organización benéfica, servir como embajador de UNICEF y participar en el programa semestral Crossover Into Business de Harvard Business School para deportistas profesionales.

El ya exjugador de Villanueva de la Serena tiene muy claro también que el nuevo cargo le permitirá también seguir buscando el trabajo soñado que espera conseguir en un futuro. Él, en cualquier caso, tiene varios negocios, tanto en Extremadura como en otros lugares de España.