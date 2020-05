Coria, subcampeón virtual

El Coria será segundo, por delante del Cacereño y, además, se ha asegurado la clasificación para la Copa del Rey, aunque los capitalinos pueden ser invitados para disputar el torneo del ko que tanto le ha reportado este año. La Federación Española de Fútbol ha optado finalmente por una medida sobre la que se venía especulando en los últimos días: primar el coeficiente de partidos jugados/puntos por delante de cualquier otro. En el grupo extremeño de Tercera existía esa problemática, aparentemente zanjada.

El equipo de Rai sumaba tres puntos más que el de Julio Cobos, aunque el CPC podría igualarle y en este caso superarle en el caso de que se hubiera disputado el partido de Aceuchal que tenían pendientes los verdes. Como quiera que este duelo suspendido no se va a jugar, se ha optado por esta edición, como informó ayer el portal especializado Iusport.

El Cacereño ya lo expuso con claridad, según contrastó ayer este diario, en la conferencia de clubs del pasado miércoles ante la Federación Extremeña. Si finalmente es invitado a la Copa todo se dará por bueno, aunque habrá otro efecto colateral en negativo para el club que preside Carlos Ordóñez: al Coria le bastará empatar las semifinales de playoff express (si se disputa) para plantarse en la final, que disputaría ante el Villanovense o el Extremadura B por un puesto de ascenso. Sin embargo, en el Cacereño no se ha querido dramatizar en este hecho, ya que se cree que «con todos los respetos al Coria, si no se le gana, no merecimos subir» se afirma desde dentro del club.

En el Coria están extraordinariamente felices con la confirmación oficiosa del subcampeonato. Sin embargo, se sigue pensando que incluso ha podido ser mejor si el defensa del Villanovense Bonaque no hubiera hecho el 0-1 en el minuto 92.

En el Villanovense, mientras tanto, se conciencian para disputar la fase en la mejor condición, si es que se juega. Una de sus voces más autorizadas, José Ángel, criticó ayer la «precariedad» de la categoría, al tiempo que alabó a su club.