El Don Benito sale convencido de una salvación histórica

El Deportivo Don Benito tiene la oportunidad de hacer historia en el Vicente Sanz si consigue empatar o ganar al Recreativo Granada. Esto supondría su permanencia en la categoría de bronce del fútbol español, algo que nunca antes había conseguido. No estará solo: toda la ciudad se ha volcado y otra vez el estadio municipal tendrá un lleno histórico, más de 4.000 personas arroparán a los de Juan García.

«Estamos muy ilusionados por estar cerca pero muy cautos porque hay que jugar el partido, se pueden dar muchas situaciones y tenemos que controlar al máximo lo que dependa de nosotros», recordaba el entrenador de los rojiblancos el viernes.

La idea es siempre la misma: ir a ganar el partido. Pero son conscientes de que el empate también les vale e incluso la derrota si Atlético Sanluqueño o Jumilla no ganan sus partidos en casa. «Vamos a salir a ganar, pero si en el minuto 87 no has conseguido ganar hay que intentar no perder», recuerda García, quien cree que si solo se mira el empate sufrirían en exceso. «Vamos a ser ambiciosos porque vamos a tener al lado a la afición y hay que darles ese premio».

Recupera para el partido a David Agudo tras superar sus problemas musculares. También estará listo Abraham Pozo. Toda la plantilla estará a disposición del técnico, quien ha asegurado que la semana de entrenamientos ha sido como otra cualquiera. «Le queremos dar la máxima normalidad porque sabemos que queremos competir al máximo».

Destaca de sus futbolistas la capacidad para ir creciendo durante todo el año y el compromiso con el cuerpo técnico. Cree que el trabajo ha dado sus frutos. «Ha sido una temporada bonita, ilusionante, intensa... porque en ese vestuario se ha creído desde el primer día».

El rival el filial del Granada, se presenta en Don Benito ocupando el puesto de ‘play out’. Todo lo que no sea ganar les condena a la repesca después de una segunda vuelta para olvidar. De ahí que se prevé que salgan a por todas desde el primer minuto. Juan García destaca la calidad de sus hombres y el cambio en su manera de jugar en las últimas jornadas. “Tienen otra manera de jugar, son más ambiciosos, más profundos, más directos e imagino que el partido que van a plantear va a ser difícil”.

La afición arropará como nunca al Don Benito esta tarde. Se ha organizado una quedada en la previa del encuentro.

El entrenador agradece de antemano el aliento de los aficionados que llenarán el estadio, incluso con gradas supletorias. “El jugador número 12 es el que nos tiene que empujar desde el minuto uno. Es fundamental su apoyo incondicional como no puede ser de otra manera”.

El Don Benito tiene la oportunidad de terminar el año con una gran fiesta. Sólo le quedan 90 minutos.