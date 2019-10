Oportunísima metamorfosis

Si, necesitamos una 5 de garantias. Ayer Diouf no estuvo mal, pero no garantiza todo un campeonato con ella solamente de 5. Me gustó Maria Rmero, su ímpetu defensivo acojonó a las guipuzcoanas. La portuguesa Ferreira es muy válida , versátil y corajuda, me gusta, podría ser un icono como lo fué Carla Nascimiento. Sims una jugadoraza que se adapta a todo y tiene tiro y rebote . Si tuviéramos un 5 aceptable no pasaríamos apuros.