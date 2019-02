Ábalos deja poso en Mérida

El incidente con el ministro de Fomento y secretario de Organización del PSOE en un pub de Mérida en la noche del pasado viernes sigue dando qué hablar. Mientras el propio José Luis Ábalos restaba ayer importancia a lo sucedido, el PP extremeño le afeaba su conducta «lamentable» y propia de «un broncas que anda de bares después del mitin».

Pero la polémica fue a más con el exalcalde de la ciudad y actual diputado popular en el Congreso, Pedro Acedo, que en Facebook y Twitter dio cuenta del «recibimiento» que algunos vecinos de la ciudad dieron al ministro. Unas palabras que según el PSOE de Extremadura «incitan a la violencia» y por las que instó a Acedo a pedir perdón. El exalcalde terminó borrando las entradas que había publicado, pero lejos de pedir perdón recordó que «han sido los socialistas quienes se han apoyado en los violentos y los amigos de los terroristas para poder gobernar».

Como se recordará, Ábalos fue supuestamente increpado por un policía en segunda actividad el viernes por la noche en un bar de copas de Mérida, ciudad a la que se había desplazado para participar en la Conferencia Autonómica que el PSOE ha celebrado este fin de semana. Según ha trascendido, el agente le llamó «rojo», además de proferir otros insultos.

Diligencias abiertas

Según informó ayer la delegada del Gobierno, Yolanda García Seco, la Policía Nacional está instruyendo diligencias por el caso y una vez que concluya el expediente se determinará si esta persona ha cometido una infracción administrativa o judicial o si se le abre un expediente disciplinario. De momento, ya se ha tomado declaración al policía y otras personas que en ese momento se encontraban en el local.

El propio Ábalos, que no presentará denuncia, quitó ayer hierro al asunto. Según dijo, estos episodios «no le afectan nada», así como tampoco le ofende que le llamen rojo porque es «descriptivo». «Lo de mencionar a mi madre ya es más lamentable», dijo. El ministro se mostró además sorprendido por la repercusión que ha tenido el incidente, que según desveló no es el primero.

No obstante, sí cargó contra Pedro Acedo por describir los insultos como «un recibimiento». «Me molesta que haya quien celebre eso y ocupe un escaño. Esa persona ya no puede hablar de bilduetarra, ni proetarra, ni de nada de eso porque es un violento y los violentos no caben en las instituciones sean del partido que sean. Eso sí me ha llamado la atención, lo otro no», se quejó. En opinión del ministro, es «lamentable» que Acedo, «muy conocido por su machismo», sea ahora famoso también por su «propensión a la violencia». «Estos personajes son los que me dan más miedo», afirmó. En respuesta a estas declaraciones, Acedo exigió a su vez a Ábalos «que se retracte y pida disculpas» a él mismo y al PP por llamarle «violento».

El diputado tildó además de «calumnias e insultos» las palabras de Ábalos y según dijo, nadie le insultó en Mérida, sino que tan solo «le reclamaron un tren digno para Extremadura, y con todo el derecho, por cierto»

Sobre la polémica también se pronunció el actual alcalde, el socialista Antonio Rodríguez Osuna, que pidió disculpas a Ábalos en nombre de la ciudad por todo lo ocurrido y dijo que en Mérida todo político es recibido «cordialmente».