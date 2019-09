Los pediatras la piden para bebés

La nueva vacuna tetravalente (protege contra la meningitis A, C, W e Y) es una de las recomendadas por la Asociación Española de Pediatría (AEP), que está de acuerdo con que se incluya en la financiación pública. No obstante, el colectivo discrepa en cuanto a no considerar la inmunización a los 12 meses e incluso se plantea si no debería incluirse ya para los lactantes, pues «todas las formas de enfermedad meningocócica invasora son más frecuentes en los menores de un año».

Al respecto, el Ministerio de Sanidad explica que solo se ha modificado la pauta de vacunación para los adolescentes porque el repunte de los casos afecta a la población adulta, pero no se descarta aplicarlo a la población infantil en las próximas temporadas si se detecta un aumento también en esta estapa.

La Sociedad de Pediatría de Atención Primaria de Extremadura (Spapex) aplaude la inclusión de la nueva vacuna tetravalente en el calendario regional, pero su presidenta, Cecilia Gómez, reconoce que la decisión se ha quedado «un poco a medias» al excluir a los bebés, ya que lo ideal para una protección más global es haber recibido al menos una primera dosis entre los 12 y los 16 meses. De hecho, en las consultas de la región los pediatras están recomendado a los padres que adquieran la vacuna (su precio ronda los 50 euros) y se la pongan a sus hijos, igual que ocurre con la de la meningitis B y la del rotavirus para los lactantes, que tampoco están finandadas pese a las reiteradas peticiones de los pediatras. «La mejor prevención es una vacunación amplia y universal», recuerda Gómez al respecto.

La presidenta de Spapex apunta además que el hecho de vacunar de forma escalonada a las cohortes de 13 a 18 años puede provocar que haya familias que no esperen y adquieran la vacuna a iniciativa propia.