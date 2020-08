Ana Obregón comparte la última nota que escribió su hijo

Ana Obregón está refugiada en Mallorca con su familia porque no puede soportar la dura realidad de su vida. El 13 de mayo falleció su hijo a los 27 años, y desde entonces nada ha sido igual. De vez en cuando, la actriz comparte fotos y reflexiones de Álex en las redes sociales. Este sábado, ha publicado el último escrito que dejó su hijo antes de fallecer.

"Hace un mes encontré en tu móvil el último 'post' que escribiste. No tuviste tiempo de terminarlo ni de subirlo. He dudado mucho si hacerlo, pero se que tú querías hacerlo. Hoy lo comparto con todos vosotros de parte de Áless desde el corazón mutilado de una madre", recoge 'Europa Press'.

"El problema más grande del ser humano - y el mío hasta que me dijeron que tenía cáncer - es la manera de entender la felicidad, de ser feliz. Me he pasado 27 años de mi vida intentando ser el mejor estudiante, graduarme en la mejor universidad, montar empresas y sentirme un 'cowboy' del capitalismo, siempre anclado en el 'más es mejor.' Todo precioso y bonito hasta que un día te dan la noticia y no sabes cuantos meses te quedan de vida. En un abrir y cerrar de ojos, te das cuenta de la importancia del 'tiempo'. Mejor aún, te das cuenta cómo y con quien quieres invertirlo. Cuantas veces no he estado con mi novia por quedarme enviando correos hasta las 3 de la mañana? Cuantas veces he ido a jugar con mi hermanita pequeña? Cuantas veces habré ido a ver a mi madre? Cuantas la he colgado? Cuantas invitaciones rechazadas al cine con mi padre? Cuantas? CUANTAS????? No soy nadie para darte un consejo pero quizás, dios no lo quiera, un día recibas una llamada del hospital después de hacerte una tac, una placa o un análisis de sangre, invitándote a cerrar una cita con urgencia. Quizás ese día se sienten 7 médicos delante de ti y 'bum' todas esas metas por ser un as se evaporan. Al final solo te llevas el tiempo y el amor que has dedicado a las personas que quieres, a las qué ... " @alessandrolequiojr

PDT. Mi Aless, ojalá lo hubiera leído antes de que partieras para decirte que has dado tanto amor en esta vida; a tus amigos, a tu novia, a tu familia y sobre todo a mí, que necesitaría 1 millón de vidas para agradecértelo. Tu mensaje llegará al corazón de muchas personas.#alessforever".

Ver esta publicación en Instagram Se apagó mi vida. Una publicación compartida de Ana_Obregon Oficial (@ana_obregon_oficial) el 13 May, 2020 a las 11:38 PDT

"CLEMENTE NO FUE INVITADO AL FUNERAL DE ÁLEX LEQUIO"

Por otro lado, Antonia Dell'Atte estuvo este viernes por la noche en 'Lazos de Sangre' y su testimonio no ha dejado indiferente a nadie. Más sincera que nunca y con el corazón en la mano, la invitada habló de su relación con Ana Obregón y del motivo por el que su hijo Clemente no fue al funeral de Álex Lequio. Y es que atrás quedaron esos años en los que presentadora y la actriz estaban a la greña, parece que los años han favorecido en su relación y ahora tienen una relación cordial.

Sentada y mirando fijamente a Boris Izaguirre, la exmodelo confesaba que, tras la muerte de Álex Lequio, había intentado ponerse en contacto con Ana Obregón y Alessandro Lequio mediante unos mensajes, pero ninguno de los dos le ha respondido.

Además confesaba que ya había perdonado a Ana Obregón por sus malos entendidos del pasado, recalcó que el abrazo que se dieron en 'MasterChef' era la demostración de que la guerra había acabado entre ellas. Y es que parece ser que decidió ir al programa para hacer reír a la actriz porque sabía que había tenido una época mala con la enfermedad de su hijo.

Lo más sorprendente del caso, es que la italiana ha asegurado que Clemente no fue al funeral de Álex Lequio porque nadie se lo dijo: "Clemente no fue invitado, se lo tenía que haber dicho su padre y no se lo dijo". Además, asegura que su hijo pidió que se leyera una carta que había escrito él con su puño y letra y nadie lo hizo.