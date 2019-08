Como tantas y tantas famosas, Angelina Jolie se estrena como 'youtuber'. Pero no para contar su día a día y sus secretos de belleza y cosas así. Ella quiere potenciar su faceta como embajadora de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y que su mensaje llegue sobre todo a la gente más joven.

Para su estreno, la actriz ha elegido cuidadosamente sus dos discursos más reseñables hasta ahora. El primero es un pequeño resumen, de unos 15 minutos, de las palabras que pronunció en marzo en la apertura de la reunión anual de las Naciones Unidas para ministros de Asuntos Exteriores y de Defensa, donde trata habló sobre temas como la igualdad de género y la defensa de los derechos de la mujer y los refugiados.

El segundo, de poco más de seis minutos, es un extracto del discurso que dio Jolie hace dos años durante el desayuno de las Mujeres en la Industria del Entretenimiento, un encuenro organizado por 'The Hollywood Reporter'.

Igual que hace Leonardo DiCaprio, que utiliza básicamente su cuenta de Instagram para casusas relacionadas con la ecología, Jolie presumiblemente usará su canal de Youtube para explicar también sus viajes como embajadora de ACNUR. Por ejemplo, el pasado 8 de junio, Jolie visitó la región colombiana fronteriza con Venezuela "para evaluar la respuesta humanitaria al éxodo", según ACNUR.

LOS ÚLTIMOS AÑOS NO HAN SIDO FÁCILES

La actriz acudió el fin de semana pasado a un evento de Disney en Los Ángeles para anunciar que participará en la nueva producción de superhérores de Marvel Los Eternos, donde encarnará a Thena. Allí habló también se su situación personal, en relación sobre todo con su divorcio de Brad Pitt. "Soy como cualquiera y especialmente estos últimos años no han sido los más fáciles. No me he sentido con la suficiente fuerza. Pero hay algo que, cuando no te sientes fuerte, te hace seguir adelante. A veces te sientes deprimida y tienes que levantarte. Ahora mismo, estoy entrenándome duro para poder interpretar a Thena y ella es muy positiva... tan saludable y tan agresiva que a veces pienso 'esto no va a funcionar'. Pero tienes que seguir y presionarte para hacerlo", resaltó. "Estoy muy agradecida de tener la oportunidad de interpretar este tipo de personajes, que me hacen sacar toda la fortaleza que tengo y me recuerdan que yo también puedo ser fuerte", explicó.