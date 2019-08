Así ha sido el posado de los Reyes y sus hijas en Palma

Felipe, Letizia y sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía han protagonizado este domingo el tradicional posado veraniego en Palma ante los medios gráficos, con la novedad de que se ha recuperado el escenario del Palacio de Marivent, en una zona del jardín, después de que el pasado año fuera en el Palacio de la Almudaina.

En torno a las siete de la tarde, los reyes y sus dos hijas han aparecido caminando y cogidos de la mano desde el edificio donde se alojan en el Palacio para detenerse en una de las zonas ajardinadas, según informa Efe.

La Familia Real ha posado sonriente ante el aluvión de flases que no ha cesado durante los diez minutos que se ha prolongado el posado. Lo primero que han hecho es saludar a los numerosos fotógrafos y cámaras congregados. "No sé si podréis tener vacaciones porque esta semana tenemos unas cuantas actividades", ha comentado Felipe con gran sentido del humor ante los periodistas. "Estamos aprovechando unos días, a ver si podemos, pero siempre pendientes de la situación política, que no ha parado. Creo que también es bueno dejar pasar unos días y dar un poco de margen", ha añadido.

Campamento en Estados Unidos

A continuación, la princesa de Asturias, Leonor ha hablado para los medios acerca de su estancia en Estados Unidos, donde su hermana y ella han viajado por segundo año consecutivo para pasar el mes de julio en un campamento. "Ha sido muy divertido, mejor que el año pasado porque ya lo conocíamos", ha declarado Leonor, añadiendo que en su estancia han practicado vela. Un momento divertido ya que tanto ella como Sofía, que recalcaba que también han practicado otros deportes, se encogían de hombros y se reían al ser preguntadas si son tan buenas en la vela como su padre.

Para este nuevo retrato, el sexto, desde que el Rey rescatara esta tradición en el 2014, Letizia ha elegido un vestido midi de estampado floral en blanco y en un tono rojizo, y unas alpargatas con cuña. Por su parte, Felipe ha lucido informal con una camisa y pantalones vaqueros, mientras que la princesa Leonor ha posado con un mono blanco, un estilo muy distinto al de su hermana Sofía, que se ha decantado por una camisa blanca y un pantalón corto a rayas.