Chris Pratt y Katherine Schwarzenegger esperan su primer hijo

Diez meses después de casarse, Chris Pratt, de 40 años, y su mujer, Katherine Schwarzenegger, de 30, esperan su primer hijo. El protagonista de 'Guardianes de la Galaxia' ya es padre de Jack, de 7 años, fruto de su relación con la también actriz Anna Faris.

El bebé que espera el actor de 'Jurassic World' y la conocida escritora, será el primer nieto para Arnold Schwarzenegger, de 72 años, y María Shriver, de 64 años. De momento, el veterano actor no se ha pronunciado sobre la noticia. De hecho, el pasado mes de febrero, afirmó a varios medios, que tenía ganas de que su hija y Pratt tuvieran un bebé, pero que no quería presionarlos.



Primer nieto para 'Terminator'

La pareja contrajo matrimonio en junio del año pasado, tras siete meses de noviazgo, en una ceremonia íntima celebrada en Montercito (California). Ambos son extremadamente religiosos, motivo por el que decidieron casarse en la iglesia Hilson de Los Ángeles, ya que el intérprete sigue fielmente al pastor, Chad Veach.

Entre los invitados se encontraban los padres de los novios; Jack, el hijo de Pratt; los hermanos de la novia, y el actor Rob Lowe, gran amigo de la pareja.

En las últimas semanas, el matrimonio ha compartido varios vídeos en redes sociales de sus actividades en casa por la pandemis del Covid-19.

Katherine Schwarzenegger presentó su último libro 'El regalo del perdón' hace un mes y desde entonces se posiciona en la lista de 'best sellers' de 'The New York Times'.