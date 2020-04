Diez cosas que hay que saber de Úrsula Corberó

El desembarco de la cuarta entrega de 'La Casa de Papel' pesca a Úrsula Corberó en Buenos Aires, adonde voló el pasado 10 de marzo para confinarse junto a Chino Darín, su amor. Desde allí, la malota Tokio promete que la serie no solo mantiene el ritmo vertiginoso habitual, sino que, con la entrada de un nuevo personaje, Gandía (interpretado por José Manuel Poga), "la cosa se pone gore". Repasemos lo que hay que saber de la actriz:

Ejemplos de lucha

La suya es una familia casi bíblica. A su madre, Esther Delgado, la echaron del colegio por quedarse embarazada a los 17 años. Úrsula nació una década después, en 1989, ochomesina y con riesgo de sufrir ceguera y trabajó como pescadera, florista, corsetera, limpiadora y auxiliar de clínica dental. Su padre, Pere, lejanamente emparentado con los Corberó de los electrodomésticos, es el último carpintero de una saga.

Vocación feroz

Úrsula no levantaba dos palmos que ya organizaba desfiles de 'barbies' con luz y sonido. A los 6 años hizo publicidad y a los 13 dejó sentado que quería ser actriz. Su madre hacía autestop con ella desde Sant Antoni de Vilamajor donde vivían a Llinars del Vallès, para coger el tren y plantarse en todo cásting que se convocara en Barcelona.

El trampolín autonómico

Al final, lo consiguió. Debutó a los 13 en la serie de TV3 'Mirall trencat', en el 2002, e hizo de adolescente bulímica en 'Vendelplà. Con esos créditos, se instaló en casa de una tía en Madrid, hizo la prueba para 'Sin tetas no hay paraíso', no salió, y acabó como artista juvenil en 'Física o química'. (Se fundió el dinero en ropa y, en pleno desboque hormonal, hubo 'roneo' de todos con todos, ha reconocido).

Le gusta picotear

Nunca ha tenido techo. Ha cantado con el grupo Cinco de Enero, alias de Joaquín Peña, para crear e interpretar la banda sonora de 'Física o química' y colaborado en el clip 'Heartbreaker' de Auryn. Ha probado como monologuista en 'El Club de la Comedia', anunciado Tampax Pearl y, junto a su madre, abrió la tienda de ropa y complementos Ursulolita (Lolita es su perra de raza shih tzu).

Cansada de ser la chica mona

Ser la malota Tokio en 'La Casa de Papel' le dio la dinamita para volar el encasillamiento en papeles de monina sin fondo. Su rollo 'kill bill' en versión mesetaria -al parecer, insipirado en de Natalie Portman en 'El profesional'- la ha aupado en las listas de actrices más sexis del país (y por obra de Netflix, del mundo). Aunque suele repetir que mide 1,63 y que no le da importancia al físico, tiene muy estudiado cómo sacar partido a lo que la madre naturaleza le ha concedido.

Magnetismo

La serie le ha dado también un halo de 'influencer' universal. Tiene 12,7 millones de seguidores en Instagram, donde por cierto se presenta como "actriz con nombre de bruja, pulpo y fea (la bruja digo)".

No tan dura como pinta

Le dan dentera las tarántulas y los tiburones, pero su superfobia tiene que ver con la conducción. Se sacó el carnet, pero le da pánico ponerse al volante. "No es que yo tenga miedo, es que me dan miedo los demás", reconoce. Ha hecho psicoanálisis, para conocerse más a fondo.

Un cierto misticismo

Aparte de practicar yoga, al parecer cree en la ley de la atracción. A saber: tú deseas algo con mucha intensidad, eso produce unas vibraciones armoniosas y, plas, lo deseado sucede. Le ocurrió, dice, con la película 'El árbol de la sangre', de Julio Medem, una de la docena que ha rodado.

Corazón roto

Salió tres años con el actor Israel Rodríguez, tuvo un flas con el tenista Feliciano López y, entre el 2013 y el 2015, vivió una relación tórrida a la par que familiar con el modelo Andrés Velencoso, 'ex' de Kylie Minogue (hay quien dice que lo compartieron un tramo). Pero, cuentan, Corberó pescó al de Tossa de Mar en una infidelidad y ella quedó con corazón "roto, roto de morir".

Amor (y covid) rioplatense

Conoció al hijo del actor argentino Ricardo Darín, el Chino, en el rodaje de la serie 'La embajada', en el 2016, y han acabado viviendo juntos en un lujoso apartamento en el barrio madrileño del Conde Duque. "La adoramos ha dicho su suegro, que la llama 'La Gauchita', tiene un sentido del humor envidiable". La prensa del 'cuore' bonaerense no opina lo mismo.