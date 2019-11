Elsa Pataky habla de su cuñado: "Está chafado. Creo que merece mucho más"

Elsa Pataky ha hecho un viaje relámpago a Madrid para presentar la nueva campaña de Women's secret, una de las marcas de la que es imagen la actriz y cantante, de 43 años. Ella misma es codirectora y protagonista del nuevo anuncio de la firma lencera.

Feliz con su vida en Australia, no se plantea volver a España con su familia. Aún así, su hija mayor -India Rose, de 7 años- es una enamorada del país y ya chapurrea algo de español: "Mi hija ya habla bastante bien español, al menos que tengan eso, la facilidad de tener dos idiomas es maravilloso". Sin embargo, su marido, Chris Hemsworth necesita mejorar: "Tiene que aprender, a él no le importa mucho. Su madre cada vez lo habla más, es una apasionada de España, se pasa aquí temporadas, viene más que yo".

También su cuñado, Liam, le ha hecho una petición especial ahora que es un hombre soltero, tras romper con la cantante Miley Cyrus. "Me dice todo el rato que le encuentre una chica española". Sobre su mediática ruptura, ha explicado que él no pasa por un buen momento: "Después de una relación a la que has dedicado 10 años, pues está chafado. Pero lo lleva bien, es un chico fuerte y se merece lo mejor. Creo que se merece mucho más", remacha Pataky, que afirma que con su hermano "son uña y carne, y ahí ha estado para darle toda la fuerza".

Respecto a los rumores que aparecen periódicamente sobre su matrimonio, tiene su propia teoría: "Creo que el vernos así es aburrido. Como todas las parejas tenemos nuestros altibajos, nuestros momentos de que no nos ponemos de acuerdo en cosas...".